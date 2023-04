Meloney começa na primeira defesa, agora lutando contra o declínio de nascimentos – política

O governo Maloney começa Sua primeira defesa, traçando “a política económica para os próximos anos, uma linha composta por estabilidade, fiabilidade e crescimento”, como diz o primeiro-ministro, que já olha para além. “A partir da próxima lei orçamental, o problema do declínio populacional e dos novos nascimentos deve ser enfrentado de forma concreta, com medidas adequadas”, esclareceu ao Conselho de Ministros, que aprovou o estado de emergência nacional por 6 meses para fazer face ao aumento de migrantes ao longo da rota do Mediterrâneo, bem como um acto anti-ambiental de destruição de obras de arte Bill (com multas de 20 a 60 mil euros, sanções penais) e outro sobre a competitividade do capital. Simplifique as regras de acesso às cotações no mercado de ações.

O CDM atrasou em uma hora a chegada do corpo de Alessandro Parini, um jovem romeno vítima do ataque de Tel Aviv, a Ciampino. Uma tragédia que assolou o fim de semana da Páscoa foi ainda mais animada pelas negociações de centro-direita sobre as principais nomeações de subsidiárias. “Seria estranho que apenas uma das partes mencionasse nomes em detrimento da outra”, dizia a mensagem da liga no início do dia, embora fosse um sinal de que o documento havia criado tensões. Georgia Meloney não hesita em suas ideias. Seu plano, aprovado pelo CDM, era também iniciar o processo de nomeação de Gabriella Alemanno (ex-vice-diretora da Agência de Receitas, irmã de Gianni, ex-prefeito de Roma) e Federico Cornelli como membros da CONSAB. A confirmação de Gian Carlo Blanchiardo como presidente do Estádio (apoiado principalmente pela Liga) não correu bem, com muitos da centro-direita a acreditarem que estava quase no fim, faltando uma maioria digna de um parecer vinculativo. O Palazzo Sigi está preocupado porque o JustEstat certificou a taxa de natalidade no nível mais alto de todos os tempos (menos de 400.000 nascimentos em 2022).

Na primeira manobra, Meloni queria a participação da família em algumas atividades, e na seguinte almejava um salto de qualidade. Ele deixou isso claro aos ministros quando o governo aprova o documento fiscal econômico, com PIB +1% (FMI cresce 0,7% em 2023) e déficit em 4,5%. “Vamos rever a estimativa do PIB com responsabilidade – explica Meloni – e continuar no caminho da redução da dívida pública. Essas são as cartas que a Itália se apresenta na Europa”. Mas há aqueles que insistem que o governo deve fornecer pensões. A Ministra do Trabalho, Marina Elvira Calderon, fez um apelo aos colegas sobre o assunto. Pela manhã, Riccardo Molinari esclareceu que a liga “não se contenta em estender a cota 103”, que o objetivo continua sendo a cota 41, mas que “a cota 41 não pode ser alcançada com alguns bilhões, isso é claro”. Suficiente para prever fibrilação. Outra frente de desalinhamento da centro-direita são os balneários, com Lega e FI instando o governo a acelerar o mapeamento das concessões e criar uma mesa interministerial.

No entanto, no espaço de uma semana, amadureceu a decisão sobre o estado de emergência para acolher os migrantes, “para dar respostas mais eficazes e atempadas na gestão dos fluxos”, esclarece Meloni. Há uma hipótese de que o Comissário. Entretanto chegaram 5 milhões de euros. Tem como objetivo agilizar procedimentos e ações para oferecer soluções de acolhimento com padrões adequados aos migrantes em um curto espaço de tempo, aumentar o CPR e fortalecer, melhorar as medidas de identificação e evacuação. Também fez parte da agenda da reunião a aprovação de um projeto de lei contra vândalos ambientais solicitado pelo ministro da Cultura, Gennaro Sangiuliano, após recentes incursões na fonte Barcacia em Roma e no Palazzo Vecchio em Florença. Em uma hora e meia, o caso do corredor morto por um urso em Trentino também apareceu: Matteo Salvini levantou a questão de um spray anti-agressão temporário para plantígrados, sublinhando que já estava em uso em outras aldeias. .

