Novo líder do Giuseppe Conte M5s: Mais de 62.000 membros votam sim. Ex-PM: “Quero restaurar a dignidade da política”

Não um ex-primeiro-ministro ou presidente, mas um presidente. Giuseppe Conte Oficialmente assume a liderança Movimento 5 estrelas E esse é um Aprovação do Comitê Geral. “É uma grande responsabilidade”, diz o mesmo Conde, que também descreve o seu primeiro compromisso no seu primeiro discurso: “Voltar Dignidade para a política“. No palco Skyvote Participou de aconselhamento 67.064 membros Para M5s (elegível 115.130): Destes, 62,242 Eles votaram sim, O 92,8% No geral. Na verdade, o número é de apenas 4.822. “Os resultados falam por si. Anuncio a minha eleição como primeiro líder do movimento 5 estrelas Giuseppe Conte”, anunciou. Witto Grimm Depois de ler os resultados da votação. “Finalmente sério Trabalhar Nos últimos meses, deu frutos. Agora vamos começar Uma base sólidaPrimeiro comentário de Conte. Já anunciou sua primeira turnê setembro: Leva um mês para afetar as eleições administrativas 3 e 4 de outubro.

“Esses compromissos recebem um Grande oportunidade A partir de Participação democrática. O quorum mais alto me dá grande energia e algo Grande responsabilidadeConte ressalta sua participação nesta consulta e na discussão anterior Pela aprovação da nova lei com a participação de mais de 60 mil membrosCom 53 milhões Vote a favor (o87 Por cento). “Eu dou tudo Não se rebaixe, Retornar Dignidade Para a política, aquele com ‘p’ maiúsculo, Conte continua. Política, “um compromisso Nobre, Muito clássico. Não deve ser deixado sozinho para aqueles que o usam Metade Pendência Indústria, Sentir Interesses econômicos pessoais Ou seu próprio grupo. Todos trabalhamos juntos e ativamente. Estudando mas com Coração. Acima de tudo, vamos fazê-lo com um sorriso A vantagem da Itália E nossos filhos. “

“O nosso é um Plano forte e Sólido Olhando para o futuro, todos 2050, Mas quem não quer ignorar a urgência do presente ”, vive no Facebook o novo líder dos M5s. “Um projeto que inclui um projeto Social Muitos cidadãos Largo Mais do que agora – destacamos Conte – não incluímos apenas grupos regionais e fóruns temáticos, lembro-me Aberto Mesmo para não membros. Desde setembro Eu estarei viajando pela Itália, então teremos a oportunidade de enriquecer nosso projeto e espero estar lá no final deste ano Mais participaram Aquilo é importante Programa governamental Raramente era processado. “Será um projeto corporativo sólido Estábulo Vai melhorar Qualificação e qualificaçãoMas o objetivo é cuidar para reduzir e criar um nível de bem-estar para todos os cidadãos Desigualdades sociais, Econômico, gênero e Regional“, Explica o novo presidente da Syncestell.

Reações – “Outro Excelente fonte de participação, Os melhores resultados. Vamos começar de novo agora Forte Primeiro com Giuseppe Conte, o líder dos M5 ”, comenta. Luigi de Mayo. Para o palestrante, Roberto I, “Com sua eleição, o Novo estudo De movimento, ancorado Raízes nativas E capaz ao mesmo tempo Regeneração E olhe para o futuro. Esperamos um Bom trabalho Isso deve ser feito integrando toda a nossa comunidade. “” Temos muitas páginas para escrever Ainda Pelo movimento e pelo país ”, acrescentou Figo. Sub Stefano Buffalo Ele escreve que o objetivo de retornar os M5s à principal força política do país, junto com Giuseppe Conte, é “alcançável”. Membros “adotaram este novo caminho por meio de um referendo Nova fase Para nosso programa político. Impostos baixos Para as empresas, o firme apoio aos nossos empreendedores, é nosso Excelente Os italianos devem sempre prestar muita atenção às necessidades das pessoas, um impulso para a nossa juventude que está ansiosa por criar um futuro na Itália. Só nós podemos fazer isso ”, disse Buffon.

Depois de muitos meses indo e voltando David Casaleggio Antes e Pepe Grillo Então, chegou o dia para o advogado de Apúlia Coroação Por meio do site da operadora. Em 48 horas, os assinantes votaram no novo site Skyvote Respondendo a uma pergunta simples: ‘Você é a favor da eleição de professor? Giuseppe Conte como presidente? ‘. A resposta óbvia. Conte está se mudando há várias semanas Em frente Com M5s, comprovado em negociações sutis Palazzo Siki Na cerimônia Reforma Cordobia. Agora ele comandará a linha. Claro, ainda existem alguns nós na mesa para desatar Pare Al Terceiro termo O problema selecionado será resolvido em tempo hábil. Então há a questão Renda básica, O critério para syncostell é ser protegido de ataques de flag Centro à direita E Matteo Renzi. Enquanto isso, as palavras do chefe Mario Draghi Antes das férias de verão (“Acho que o conceito por trás da renda de cidadania eu compartilho Cheio “) Conheceu Satisfação Parece cumprir o pedido feito por eles Conte “Ouça” eventos grillline