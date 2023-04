Bastoni e Onana fazem a diferença, Brozovic extingue fúria portuguesa – OA Sport

O Inter venceu o Benfica por 2-0 na primeira mão dos quartos-de-final da Liga dos Campeões.



Abaixo estão os boletins dos jogadores e treinadores dos Nerazzurri e as pontuações dos jogadores de Portugal.

Onana 8 – Como sempre, nem sempre é rotineiro, mas se mostra útil: quando chamado, ele atualmente responde, mas Nerazuri trava o alvo duas vezes. guardador.

Darmiano 6 – Muitas vezes ele se vê atuando em situações de emergência com todas as ramificações do caso, muitas vezes sem a ajuda de Dumfries, mas essencialmente gerenciando. isolado.

Imaturo 6.5 – Esta noite ele assume a retaguarda, que não parece hermética, mas traz para casa a difícil tarefa de não sofrer gols. Responsável.

Paus 8 – Se está sempre impecável na defesa, é a melhor arma para esfaquear o Inter de Benfica graças aos seus cruzamentos que feriram o Benfica. Selecione o bloqueio.

A partir de 91′ de Vrij sv

Dumfries 5.5 – Grimaldo perdeu o primeiro tempo inteiro, depois se recupera, mas quando deveria estar perto do gol, também perde a chance de bisar, mesmo sendo seu cruzamento que rende pênalti para os nerazzurri. desviado.

87′ D’Ambrosio de sv

Maca 7 – Suas jogadas mortais na defesa incomodaram o Benfica enquanto a defesa de Portugal se concentrava nos atacantes: o primeiro gol e mais algumas chances. batida.

Brozovich 7 – Ele cresce com o passar dos minutos, e seu manuseio de bola se mostra fundamental para controlar novamente a posse de bola ao diminuir a intensidade do adversário. Não inflamável.

Mikheteriano 6.5 – Deixa a inspiração de lado, muitas vezes focando mais no ponto, consegue dar equilíbrio. Substancial.

DeMarco 5.5 – Há espaço para fazer pior na esquerda, mas as melhores jogadas vêm de Bastoni, que serve como uma distração ao invés de um ator principal para DeMarco. aparência.

63 ‘de Cosens 6 Nunca dá a impressão de que pode fazer pior, mas executa diligentemente as tarefas atribuídas sem grandes notas altas ou fichas. estábulo.

Martínez 5.5 – Múltiplas tarefas, múltiplas responsabilidades. Ele coloca o fardo usual do desejo nisso, mas muitas vezes ele está de costas para a porta e se curva tanto nos estágios finais quanto nos estágios finais. Mais trabalho.

63′ Coreia de 6.5 – Ele entra com uma vontade enorme de causar impacto e provar que pode voltar a ser importante para esta equipa. prometido.

Django 5.5 – Não foi uma partida fácil para os atacantes Nerazzurri, que foram constantemente atacados, mas ele nunca encontrou a virada crucial. Esgotado.

63′ Lukaku de 6.5 – Mostra-se uma boa referência para os seus companheiros, mas sobretudo revelou-se mortal na cobrança de uma grande penalidade para o 2-0. Frio.

Rebanhos Inzaghi 7 – Apesar das dificuldades do passado, o desempenho não é 100% promissor, mas traz para casa uma vitória e dois gols de vantagem. Implementado.

Benfica: Vlachodimos 7, Gilberto 6, A. Silva 6, Morato 5.5, Grimaldo 6.5, Florentino 6.5 (de 64′ Neres 5.5), Ciquinho 6.5, João Mário 5.5, R. Silva 5.6d, Aurosse 5.6d. .

