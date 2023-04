Falamos árabe e inglês com Jad e Serena em Torino, UP

Serena e Jad, de 26 e 30 anos, trabalham nos correios da Barria di Milano, um dos bairros mais multiétnicos de Turim, graças ao qual se tornaram multilíngues: fala-se inglês, árabe, um pouco de português e até alemão. . Um artigo publicado na edição da cidade fala sobre este escritório República. “Há muitos usuários estrangeiros aqui e, quando me perguntaram quais idiomas mais precisamos, respondi imediatamente em árabe”, confirma Massimiliano Versicco, diretor do “Torino 43”.

a história de Jatt

O artigo explica que Zad é palestino e que todos os números marcados com R, dados pelo totem na entrada do escritório, são endereçados por ele. Jatt veio para a Itália em 2011 para estudar arquitetura no Politécnico de Turim, formou-se e começou a trabalhar de forma mais estável, mas sempre precária. “Eu estava ganhando muito pouco dinheiro, então comecei a procurar em outro lugar”, diz ele. Nunca pensou nos correios e, para falar a verdade, não foi ele que conseguiu este emprego, mas sim a sua mulher: “Ela é a minha empresária – diz em tom de brincadeira – uma noite estávamos no sofá. No correio, ele encontrou um aviso de exame para falantes de inglês e árabe. Quando respondi a esse anúncio, já tinha um contrato permanente no bolso. Ele deu entrevista para o cargo no dia 24 de novembro e foi contratado no dia 27.

chegada da Serena

A jornada de Serena também foi rápida. Licenciado em Mediação Linguística e Literatura Estrangeira, procurava um lugar que lhe permitisse dar um bom aproveitamento aos seus estudos.Eu queria uma carreira em que não perdesse a língua”, diz ele ao jornal. “Aqui você não fica entediado, gosto muito da interação com o público mesmo nos dias mais difíceis”. O trabalho foi seu presente de Natal, e ele começou “em julgamento” em 24 de dezembro. Há uma grande parte da população que prefere o inglês ao italiano. “Para muitas pessoas é uma língua mais conhecida do que o italiano – explica a mulher – por exemplo os chineses, ou muitos africanos falam inglês perfeitamente.”

escritório de Turim

Na ausência de estrangeiros, seu trabalho oposto é dedicado aos usuários italianos, mas Se o pedido for específico para uma ou outra língua, o cidadão é imediatamente encaminhado para um dos dois rapazes. “Os colegas têm sido muito cooperativos”, dizem ambos. Via Spontini, o artigo explica que este é o segundo escritório multilíngue que o Post implementa em Turim. Outro é o Corso Giulio Cesare 22, operadores que falam árabe, espanhol e inglês. O totem na entrada fala várias línguas, assim como as placas dentro do escritório. Um “friend desk” foi ativado para solicitar documentos para solicitação e renovação de autorizações de residência.