Semana decisiva para nomeações, Def em Conselho de Ministros

Uma semana de fogo para o governo, def aprovação pelo Conselho de Ministros e um jogo de nomeações instável para a maioria. O ministro da Economia – que é signatário do Documento Económico e Financeiro e sócio de referência das “jóias do estado” com o Tesouro – tem pouco tempo para os dois, uma vez que estão previstas para Washington as “reuniões de primavera” do fundo para a moeda internacional na quarta-feira. Uma espécie de “exame” para o ministro que escreve a caneta as estimativas do governo para o desenvolvimento do país, são asseguradas pelo MEF, com prudência nas previsões e seriedade no acesso aos fundos públicos.

O quadro de tendências mostra crescimento para o ano atual de 0,9%, acima dos 0,6% previstos no cenário do programa Nadef em novembro, graças a um primeiro trimestre melhor do que o esperado, elevando o déficit para 4,35%. No cenário do programa, o crescimento é de 1% neste ano, subindo para 1,4% em 2024; O défice está estimado em 4,5% em 2023, abaixo do ano passado, mas mantendo-se acima dos 3%. Números um pouco mais altos que se traduzem em evidências para as manobras do próximo outono: Def é, na verdade, o primeiro ato de política econômica real do governo Maloney, que fornece a estrutura macro e descreve as medidas que o governo deseja tomar. , Nadef, a lei orçamentária será então baseada em outubro.

Parando o “sangramento” do Superbonus, o governo decidiu manter a classificação mais baixa entre as supostas, a fim de manter a abordagem prudente necessária à luz da incerteza econômica global. esperado. Sem desviar a atenção do índice de endividamento de 144,4% no ano passado, deve cair para 140,9% até 2025. Além disso, todas as organizações internacionais apontam que a situação é complicada. O Banco Mundial revisou para cima suas estimativas de crescimento global para 2023 para 2%, ante 1,7% anteriormente, mas disse que “apesar da desaceleração do consumo e da reabertura da China, o crescimento global permanecerá abaixo de 3% este ano e, preocupantemente, é de 3% . será. Nos próximos 5 anos – observou o Diretor-Geral do Fundo Monetário Internacional. Isso é particularmente preocupante para os grupos mais vulneráveis ​​e os países mais pobres”.

Outras recomendações esportivas que podem chegar a um ponto antes da partida de Giorgetti para a América. Antes, mas depois do CDM de terça-feira, a torcida majoritária deve estar a ponto de encarar qualquer coisa sóbria, com a Lega e a FI enervadas com a intenção de Meloni de ouvir os aliados de Meloni na alta administração de grandes empresas. Começa com Fs, cuja diretoria se reunirá na segunda-feira, 17: a liga praticamente lançou uma oferta pública de aquisição de Matteo Salvini e pressiona Rfi para a presidência de Dario Lo Bosco, enquanto continua o atual cargo de CEO da Fs, Luigi Ferraris, cujo nome também está circulando para outros cargos. A temporada de reuniões ganha vida em maio – Poste no dia 8, Terna e Leonardo no dia 9, Enel e Eni no dia 10. A reconfirmação de Claudio Descalzi agora parece ter passado para a Eni, graças ao bom relacionamento que ele estabeleceu com o primeiro-ministro quando visitou a África para negociar acordos de gás em troca de suprimentos russos enquanto tentava arrancar a presidência da Liga. Se, enquanto a estrela do diretor Francesco Starese diminuiu, o nome do atual número um de Terna, Stefano Donnarumma, ainda está lá – Matteo Salvini teria se exposto contra ele, sem ele, nenhuma vitória – enquanto Paolo Scaroni não pode vencer, FI e Lega pressionam para a presidência: Leonardo Luciano O Garda pode substituí-lo. Por outro lado, em Terna, os preços de Giuseppina di Foggia na Nokia estão subindo e, para dar um sinal de que Meloni quer ser forte, em 8 de março ela falou abertamente: “O desafio – disse ela – não é quantos as mulheres fazem parte de um conselho de administração, o primeiro de uma estatal feminina, o desafio é quando conseguir a diretora-geral porque, vou informar, esse é um dos objetivos que me proponho”. Para Leonardo, parecia ser uma disputa entre o CEO da Mbda, Lorenzo Mariani, apoiado por Alessandro Propumo, e o ministro da Defesa, Guido Croceto. No entanto, o Palazzo Sigi está mais inclinado a escolher Roberto Cingolani, que atualmente é o Conselheiro de Energia. Um Poste Italiane deve ser feito para a reconfirmação de Matteo Del Fante. Mas o apito final ainda está longe.