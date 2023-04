Rumo a Benfica-Inter e Juve-Sporting: TOP 5 exemplos ítalo-portugueses | Primeira página

A história dos confrontos entre clubes italianos e clubes portugueses nas Taças dos Campeões Europeus está repleta de precedentes fascinantes e importantes. Durante a semana da primeira mão dos quartos-de-final Liga dos Campeões Benfica-Inter (Amanhã às 21h00 em Lisboa, TV em directo canal 5) e trimestre Liga Europa Juventus-Sporting Lisboa (quinta-feira 21 em Turim, TV ao vivo o céu, Dasn E TV8), vamos continuar Os principais desafios do passado são o futebol ítalo-português a nível de clubes. Especificamente, nossa memória retrocede Os cinco anteriores, todos em finais europeiasNisso os nossos clubes sempre venceram as equipas lusitanas.

Dream Knights – Taça dos Campeões Europeus, Taça das Taças, Supertaça Europeia: Três jogos para cinco desafios históricos, com resultados e protagonistas memoráveis. Melhores treinadores (Nerio Rocco, Helenio Herrera, Arrigo Sacchi, Giovanni Trapattoni, Carlo Ancelotti) e grandes jogadores – veja Aqui está a lista de artilheiros nas cinco finais que propusemos Emocione-se e volte a sonhar alto. Inter e Juve, por enquanto apenas nas quartas-de-final, entre amanhã e quinta-feira e depois no jogo de volta, podem contar com essa grande tradição italiana?

Role para ver: 5 finais históricas entre clubes italianos e portugueses