10 horas de operações de brigada de incêndio

O Bombeiros Eles trabalharam por horas na rua Rosa Luxemburgono distrito Tergãopendência MilãoDurante a noite de Páscoa, pouco depois das 21h, o último andar de um prédio de apartamentos pegou fogo.

operações de combate a incêndio

Os bombeiros inicialmente se deslocaram ao local com três viaturas para apagar os últimos focos de incêndio, que começou em uma chaminé. Os inquilinos foram despejados e ninguém estava embriagado. Apenas o proprietário do apartamento do último andar foi avaliado no local por 118 socorristas, mas não precisou de atendimento médico.

Verificando a confiabilidade do edifício

O prédio, que está sendo esvaziado e vistoriado, tem telhado duplo – feito de chapa e madeira – e quatro apartamentos no último andar foram esvaziados.

Crédito da foto: ANSA

Funções de desligar Duraram mais de dez horas e envolveram um total de 9 viaturas dos bombeiros, incluindo o Núcleo Chaff, os “escaladores”.

Moradores temem

A grande quantidade de faíscas emitidas pelo fogo assustou os moradores do local e o cheiro de queimado ainda impregnava o local.