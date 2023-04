Milão dá um tiro

Milan e Lille agora se entendem perfeitamente: os franceses vão ajudar os rossoneri a contratar Leo para renovar, e Maldini vai avançar com mais confiança.

O Milan pode fazer uma oferta por Jonathan David, com o atacante Ausilio também interessado. O novo nome do ataque rossoneri joga no Lille, o que é uma vantagem real para o Milan. As conversas acontecem em várias mesas entre as empresas e os relacionamentos são bons.

Estamos prestes a descompactar a espinhosa situação contratual Rafael Leão: relatado como Tutosport, os portugueses assinarão em breve uma prorrogação. Lily tinha certeza: seria em breve Pague os 20 milhões de euros que deve ao Sporting de Lisboa.

Assim podemos voltar a pensar no acordo de renovação entre os portugueses e o Milan. Maldini, aliás, tem pressa em concluir as negociações para a prorrogação do contrato do atacante. Obviamente, isso não descarta a possibilidade de uma transferência em junho, mas ainda coloca os rossoneri em uma. posição forte.

Aproveitando mais uma vez a relação tranquila com o Lille, o Milan pode tentar negociar um recurso interessante para a próxima temporada. Bem desse jeito Jônatas David, atacante canadense nascido em 2000. O jovem de 23 anos vale 45 milhões de euros e tem muitos admiradores. Ausilio também viu no passado. E há pelo menos outros Três grandes clubes europeus Pronto para investir nele (Arsenal, PSG e Bayern de Munique). O menino marcou dezenove gols nesta temporada na Ligue 1: é prático Lilly é a mais forte da equipe.

Davide, nome que a Inter vinha cortejando há algum tempo, muda-se para o Milan após a contratação de Leo

Jonathan Christian David também é um membro importante da seleção canadense. Lilly sabia que eles poderiam obter um ganho de capital melhor com a venda. Agora ele está conversando com o Milan sobre isso. A seleção francesa decidiu pela paz: sim, agora o Lille quer acabar com isso Agora uma pergunta estranha E corre o risco de se arrastar por anos. Na França, eles escrevem que Lily pagará em breve 20 lakh multa Pertence ao Sporting.

E De onde vem tanta generosidade?? Lilly quer resolver a disputa para proteger os ativos. O Milan deixou claro que Leo pode ser vendido por mais de 100 milhões, e os franceses se gabam 15% de sua revenda. É por isso que eles podem oferecer isso Ajuda nas renovações entre Rafa e Milão. Daqui, conforme noticiado por vários meios de comunicação portugueses, pode surgir a ideia de um novo contrato entre o Milan e o Lille.

Maldini quer levar o centroavante canadense Jonathan David, que é avaliado em cerca de 45 milhões pelo clube francês. De fato, o ataque rossoneri é urgentemente necessário Novas forças. 45 milhões é muito, mas Lilly pode estar interessada em alguns colegas. Por exemplo, como Rebic.

Desta forma, a contratação de Leo estilhaça as já frágeis esperanças do Inter de conseguir negociar com o canadense. Por enquanto, só há um nome seguro para o ataque do Inter no ano que vem, e é Lautaro. Todo mundo está em forte dúvida. E parece estar se perdendo cada vez mais Não há chance de tomar uma dura. Desta vez, ironicamente, os negócios de Lukaku são fáceis.