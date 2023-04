Milan, a pequena Enéia deixada no berço pela vida de Mangiagalli

O bebê, que tinha apenas alguns dias de vida, foi encontrado no berço para o resto da vida na Policlínica de Milão às 11h40 de hoje. Ele era um bebê caucasiano saudável pesando aproximadamente 2,6 kg. Desde a sua implementação, em 2007, é a terceira criança entregue ao Berço para a Vida – uma versão moderna da roda de exposições onde acompanha regularmente as verificações.

carta da mãe – “Olá, meu nome é Enea. Nasci em um hospital porque minha mãe queria que tudo fosse perfeito, para estarmos juntos o máximo possível”. Como aprendemos, uma carta encontrada perto de um bebê embalado para toda a vida em uma policlínica de Milão usa essas palavras doces. Ao lado da carta, estava escrito como se a criança estivesse falando, mas estava assinado pela mãe. Uma mãe que usa palavras muito gentis, explicam do hospital. Conforme ficamos sabendo, ela fala sobre Chelam e diz que o ama muito, mas não pode cuidar dele. Ele diz que o bebê está “muito saudável, todos os exames feitos no hospital estão bem”.

Médico: “Se você pensar bem, estará disposto a ajudar.” – “Incidentes” como encontrar a pequena Enia no berço da vida na Policlínica de Milão, onde sua mãe lhe entrega uma carta, “sublinhando como o sistema” permite que os pais saiam diante dessa decisão. Pequeno em ambiente protegido é “fundamental, porque nos permite acolher a criança e ajudar a mãe na sua escolha dramática, em absoluta segurança. No entanto, sinto este acontecimento como um fracasso a nível social, porque de alguma forma não vivemos Conseguimos interceptar uma mãe em grande dificuldade. Se a mamãe quiser, estamos prontos para receber e ajudar“, as palavras usadas por Fabio Mosca, diretor de neonatologia e cuidados intensivos neonatais da Policlínica de Milão, em nota anunciando a descoberta do bebê.

“Isso é algo que poucas pessoas sabem – comenta Ezio Belleri, gerente geral da Policlínica de Milão – mas no hospital você pode dar à luz anonimamente para a segurança da mãe e da criança. Além disso, existem berços vitalícios: o nosso está localizado em à entrada. Dirija-se à clínica Mangiagalli e receba com toda a segurança uma criança cujos pais infelizmente não podem ficar com eles. Permite-lhe. É uma decisão dramática, mas Gullah permite-lhe entregar a criança numa unidade onde o atendimento imediato é garantido e é completamente protegido. Anonimato para os pais”.