A confissão picante de Georgina Rodriguez e Ronaldo: aconteceu lá

Georgina Rodríguez sempre esteve ao lado de Cristiano Ronaldo, também evidente na sua nova aventura na Arábia: no entanto, nas últimas horas, chegou uma confissão picante, que faz toda a gente discutir.

Um amor floresceu por puro acaso Madri. A modelo argentina trabalhava como vendedora em uma loja da Gucci na capital espanhola. como Cristiano Ronaldo, encantado com tamanha beleza, tentou conhecê-la e logo se apaixonou pela atual mãe de seus filhos. Uma relação especial com a campeã portuguesa, agora confia nela cegamente: ambos foram para a Arábia há algumas semanas.

No dia 24 de março, a segunda série da modelo, “Soya Georgina”, foi lançada oficialmente e exibida na Netflix. Depois de uma primeira temporada de muito sucesso, o influenciador argentino está de volta como protagonista com histórias especiais e histórias de sua vida pessoal com o campeão português. Nos microfones da emissora espanhola “El Hormiguero”, a modelo argentina revelou um pouco do histórico de sua relação com os filhos: “Sempre expliquei a eles que em hipótese alguma deveriam deixar comida. um lanche para o almoço ou até para o jantar”. Por fim, a mulher revelou uma curiosa cortininha. : “Se isso não bastar, mostro a ele vídeos de crianças famintas”.

Revelação chocante sobre Georgina Rodriguez e Cristiano Ronaldo: onde eles fizeram isso

A educação sempre será um aspecto importante do lar ronaldo. Ele foi uma estrela de classe mundial por muitos anos e também foi campeão português georgina Tentar educar melhor seus filhos, ensinando-lhes os valores mais importantes da vida.

Durante um episódio do documentário, georgina Ele também fez uma revelação picante sobre Cristiano RonaldoPor quem ele está lutando atualmente?Al Nasser. A modelo assumiu um passado muito ‘buffy’ em seu relacionamento íntimo com o parceiro: “Evitei nadar na praia, mas cheguei em casa e Chris me pediu para ir ao spa”. Ela acrescentou: “Fiquei tão irritada no spa que tive que levantar as mãos para não me molhar. Cansei de ficar com as mãos assim.” Por fim, ela revelou sua aprovação em fazer isso logo no spa, o que deixou todos sem palavras. Até a modelo ficou constrangida com a revelação na frente da irmã Ivana: depois ela tentou retirar tudo, mas aparentemente era tarde demais.