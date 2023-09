Menino de 16 anos fica gravemente ferido em acidente de carro e moto

Pistoia, 25 de setembro de 2023 – Cemitério acidente pendência Serravalle, na Via Provinciale Lucchese, um jovem de 16 anos foi atropelado por um carro enquanto dirigia sua motocicleta, caindo em uma vala. O menino foi levado às pressas de helicóptero para o pronto-socorro do Hospital Gareghi, em Florença. Pégaso: Suas condições sério.

O alarme disparou por volta das 13h30. O acidente ocorreu na Via Provinciale Lucchese, onde encontra a Via Castellina. Da reconstrução inicial da dinâmica, parece que o jovem que conduzia a sua scooter viajava na estrada em direcção a Pistoia, no cruzamento de Castellina, no final da descida, quando foi atropelado pelo carro em que entrou. . Via Castellina em Lucchese e de acordo com as primeiras constatações da polícia municipal, não lhe teria sido concedido o direito de passagem.

Um homem de 83 anos, que dirigia o carro, morreu ileso no acidente. Os serviços de emergência foram imediatamente chamados ao local. A Ambulância da Cruz Verde e a Ambulância 118 deixaram Pistoia. Uma ambulância aérea pousou e transferiu o jovem para o Hospital Florentino de Carregi, onde foi internado com prognóstico reservado.