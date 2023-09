A Taverna dei Santubaldari contou com a 4ª turma ALC do liceu “Giuseppe Mazzatinti” e dois representantes de estudantes belgas e portugueses. Durante a noite, serão apresentados filmes da Festa dei Ceri e outras tradições históricas de Gubbio. Mais de 130 convidados compareceram.

Presidente Ubaldo Minnelli: “A cidade de Gupio e as suas tradições estão difundidas graças a iniciativas como esta noite.“.

Menu noturno: Aperitivos à Eucupina com croutons, molhos e frios, Bene com RahuTortas Capocollo, batatas fritas e sobremesas diversas da Festa dei Ceri, tozzetti ciambellotto e tortas.

Guppio – um Noite Erasmus Em nome da amizade entre estudantes do ensino secundário de Guppeo, Bélgica e Portugal, todos encontraram os seus professores e familiares no Restaurante Chandubaldari, onde todos tradicionalmente serviam o jantar.

É sobre gêmeos no meio Compre E Odenarte (na Bélgica), ao estar no restaurante das 4ª turmas ALC do liceu “Giuseppe Mazzathindi”, com a equipa santubaldare que cuidava da cozinha e do serviço de mesa, com os santubaldari e conselheiros familiares.

Também o chefe da família Chandubaldari é Av. Ubalto Minelli Orgulhoso e querido promotor do evento que contou com a presença de mais de 130 convidados entre alunos, professores e familiares.

O vídeo do evento foi agendado durante o jantar Festival Cheri e outras tradições cubanas centenárias proporcionam aos estudantes estrangeiros uma exposição sólida à cultura local. Estudantes estrangeiros acompanharam ansiosamente os filmes.

Ao nosso jornal, o chefe da família Chandubaldari, Av. Ubalto Minelli ele disse: “Sandhubaldari participa há muitos anos no intercâmbio cultural entre Guppio e estudantes estrangeiros na Taverna, onde estão presentes representantes belgas e portugueses.

Ao fazê-lo, a família cumpre os seus objetivos legais, transmitindo aos jovens de Guppio e do estrangeiro os valores das tradições folclóricas locais e, sobretudo, os ensinamentos da Festa dei Ceri e Ubaldi.

Este é o cardápio da noite: petiscos à Eucupina com croutons, molhos e frios, Penne com ragu, pedaços de Capocollo, batatas fritas e sobremesas diversas da Festa dei Ceri, como tozzetti ciambellotto e tortas. Serviu-se vinho aos portugueses e cerveja aos belgas.

Músicas também foram cantadas por todos durante a sessão de fotos músicas de Tradição Ceriola.

