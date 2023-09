Horários e informações sobre Roma, Milão e Turim

Greve nacional dos transportes 29 de setembro de 2023 sexta-feiraCom potencial inconveniente para usuários em Roma, Milão, Torino e várias outras cidades Suporte 24 horas para ônibus e metrô e funcionários de empresas de gestão de transportes. Em qualquer caso, são garantidos os intervalos de tempo legais. Todas as informações necessárias estão detalhadas aqui.

Roma

A agitação em Roma poderá afectar a rede Atac e os autocarros periféricos geridos pela Roma Tpl. No entanto, o atendimento será regular entre as 8h30 e as 17h00 e as 20h00, pelo que, durante a greve, o atendimento será garantido apenas nos períodos legais. Na zona de Roma Capitale, a greve diz respeito não só a toda a rede Atac e a toda a rede RomaTpl: na rede Atac, também às ligações efectuadas por outros operadores subcontratados.

por isso 28 a 29 de setembro à noite, o serviço das linhas noturnas de ônibus não é garantido (linhas iniciadas com “n”). No entanto, é garantido o serviço das linhas regulares diurnas para além da meia-noite e as viagens noturnas das linhas 38-44-61-86-170-246-301-451-664-881-916-980.

Para o dia 29 de setembro, as viagens são garantidas em toda a rede a partir do início do serviço diurno, às 8h30 e das 17h00 às 20h00. No entanto, não há garantia entre as 8h31 e as 16h59 e as 20h01 para o serviço de fim de dia em toda a rede. O trem ABC Metro programado depois da meia-noite não é garantido. Portanto, as rotas diurnas programadas após a meia-noite não são garantidas. 24 horas e trechos noturnos das linhas 8-38-44-61-86-170-246-301-451-664-881-916-980.

por isso Noite de 29 a 30 de setembro, serviço noturno garantido de ônibus (linhas iniciadas com “n”). No entanto, o serviço ABC Metro e as rotas diurnas programadas após a meia-noite não são garantidas após a meia-noite; Viagens noturnas nas linhas 8-38-44-61-86-170-246-301-451-664-881-916-980

Durante a greve, não será garantido o serviço de escadas rolantes, elevadores e escadas rolantes nas estações da rede Metro-Ferrovia aberta. O serviço de bilheteira não é garantido em caso de greve; O estacionamento de intercâmbio está aberto.

Milão

Quanto às linhas multibanco, em Milão a greve poderá ter consequências das 8h45 às 15h00 e até ao final do serviço a partir das 18h00. Portanto, para o Funicular Como-Brunate, a agitação pode afetar o serviço das 8h30 às 16h30 e depois das 19h30.

Turim

O serviço de transporte público em Turim é garantido nos seguintes intervalos de tempo:

Atendimento Urbano-Suburbano, Metrô, Postos de Atendimento 6h00 às 9h00 e 12h00 às 15h00. Serviço urbano adicional, serviço alternativo de ônibus SFmA RAIL – Turim-Aeroporto-Germagnano-Ceres, a partir do início do serviço das 8h00 e das 14h30 às 17h30.

Serviço de trem sfm1 – Rivarolo-Chieri: das 6h00 às 9h00 e das 18h00 às 21h00. As viagens de partida serão concluídas antes que os slots de serviço garantidos se esgotem. A greve poderá ainda afetar diversos serviços geridos pelo GTT, resultando em transtornos para os clientes.