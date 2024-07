Cristiano Ronaldo e Toni Kroos se despedem da Euro 2024: mistério em torno da despedida da seleção portuguesa, ex-Real pede desculpas a Petri

Dois dos maiores protagonistas do futebol internacional foram expulsos do Campeonato Europeu de 2024, na Alemanha, no mesmo dia, após desafio de sua seleção nas quartas de final do torneio. Primeiro foi a vez de Toni Kroos ver o sonho dos alemães de conquistar o troféu em casa ser frustrado aos 120 minutos de derrota frente à Espanha. Depois foi a vez de Cristiano Ronaldo: o seu companheiro de equipa João Félix cometeu falta de grande penalidade e Portugal foi eliminado nos penáltis frente à França. O campeão funchalense, que participava no Europeu pela sexta vez desde 2004, sonhava voltar a vencer depois do sucesso de 2016. Depois de duas derrotas, chegaram notícias também do número 7 lusitano e do número 8 português. O ex-jogador, que se despediu do Real Madrid no final da temporada após 10 temporadas, 5 Ligas dos Campeões, 4 títulos da La Liga e outros troféus nacionais e internacionais, aceitou o pedido do técnico alemão Julian Nagelsmann. A última vez que pediu para voltar à seleção foi em setembro. “O coração decidiu”, explica agora um dos melhores médios da sua geração, confirmando que não se arrepende de forma alguma da sua escolha. “Sempre vi algo mais do que o que foi mostrado na equipe nos últimos anos. Mas não esperava uma chance verdadeiramente realista de conquistar o título e retornar ao ranking dos melhores em tão pouco tempo”, escreve Cruz, “Estou muito orgulhoso dos resultados alcançados. A equipe e toda a Alemanha podem estar orgulhosos novamente. Um agradecimento especial a todos vocês por tornarem este Campeonato Europeu tão especial. Vimos, gostamos e ouvimos vocês nos últimos algumas semanas – foi realmente especial.”

Adeus ao Cr7?

O alemão então voltou o pensamento para o adversário, Petri, o meio-campista do Barcelona que marcou forte nos primeiros minutos da partida contra os espanhóis. O jovem de 21 anos sofreu uma entorse do ligamento colateral medial secundário no joelho esquerdo após o final do Campeonato Europeu: “Sinto muito, fique bom logo Petri”, escreve German, “Não era minha intenção causar lesão Fique bem logo, tudo de bom, você é um A saída de Cristiano Ronaldo deste Campeonato da Europa já gerou polémica, não tendo marcado um único golo desde que o jogador de 39 anos perdeu um lugar no prolongamento nos oitavos-de-final. contra a Eslovénia e a França. Queríamos mais. Merecemos mais. Para nós. Para cada um de vocês. A Portugal”, escreveu nas redes sociais o antigo jogador do Real Madrid, Manchester United e Juventus, “Estamos gratos por tudo o que nos deste e por tudo o que alcançámos até agora. Dentro e fora do campo, espero que esse legado seja honrado e continue a ser construído. Juntos”. É precisamente esta referência ao “legado” que fez com que os adeptos portugueses se apaixonassem pelo seu número 7, uma possível antecipação da sua despedida da selecção nacional. No entanto, a possibilidade disso ainda não é certa.

