Rooney na UTI após ataque cardíaco: ‘Ele está estável’

Cardeal Camilo Rooney93 anos, O ex-presidente do Sínodo dos Bispos italiano foi internado nos cuidados intensivos da Policlínica Gemelli, em Roma.

“Ontem à noite, o cardeal Camilo Rooney foi internado com urgência na Policlínica Gemelli devido a dores no peito”, informou o mesmo hospital em nota. “Dada a idade avançada e o histórico médico de Cardinal, a hospitalização em terapia intensiva cardíaca era justificada. O paciente está alerta e cooperativo e suas condições médicas são atualmente estáveis. O monitoramento e o tratamento continuam”, disse ele.

Cardeal, pelo que entendeu República, hoje ele comungou e está “razoavelmente de bom humor”. Se os parâmetros continuarem a melhorar, como aconteceu nestas horas, não está excluído que amanhã sairá dos cuidados intensivos.

No hospital ontem à noite

O Cardeal, citando fontes do Vicariato de Roma, informou que a ANSA não se sentiu bem ontem à tarde, possivelmente devido a um ataque cardíaco, e está agora nos cuidados intensivos de um hospital romano, para onde foi levado às pressas ontem à noite. Pelo que aprendemos hoje, foi divulgada uma mensagem na qual o bispo Guerino de Tora Ele nos convidou a orar por sua saúde.

Ascendendo com João Paulo II

Nascido em 19 de fevereiro de 1931 em Sassuolo, província de Modena, Ruini formou-se em filosofia e teologia pela Pontifícia Universidade Gregoriana nos anos anteriores ao Concílio Vaticano II, e foi ordenado sacerdote em 1954. Em 1983 foi ordenado bispo regular. Emília como Papa João Paulo II, ele já estava de olho neste jovem sacerdote brilhante e talentoso nos primeiros anos de seu pontificado, que, numa das regiões vermelhas da Itália, não escondia o seu profundo anticomunismo. Em 1986, o Secretário Geral da CEI, Karol Wojtyła, nomeou-o Vigário Geral da Diocese de Roma em 1991, tornando-o Cardeal e promovendo-o a chefe do Sínodo Italiano. Uma posição que ocupou até a época Bento XVI: Em 2006 cedeu a liderança do CEI ao Cardeal Angelo BagnascoNo ano seguinte, o cardeal o sucedeu como chefe do vicariato Agostino Vallini.

A era dos “valores inegociáveis”.

Cardeal Rooney Ele encarnou uma era eclesiástica, criou a CEI no final da democracia cristã, entrou na briga como protagonista da política italiana com o advento do bipartidarismo. Sílvio Berlusconi, a quem o Cardeal considerava um amigo. Um amigo na juventude Romano Prodi (Ele celebrou seu casamento em 1969 Flávia) O cardeal não reconheceu o nascimento do Partido Democrata a partir da fusão do catolicismo e da cultura pós-comunista. A sua estratégia, centrada na defesa de “valores inegociáveis”, foi atravessada por escolhas por vezes disruptivas: Ruini apoiou a CEI durante o referendo de 2006 sobre a reprodução medicamente assistida (2005). Piergio Welby Escolheu a morte e, com a ajuda de extremistas, o cardeal proibiu-o de funerais religiosos e, em 2007, mobilizou o primeiro dia da família em Latrão, na Piazza San Giovanni. do mesmo sexo.

anos passados

Rooney liderou a Igreja italiana com uma abordagem decisiva e não teve relações fáceis com o cardeal secretário de Wojtyła. Angelo Sodanoou com Bento XVI, Darcísio Bertone. O jornal foi publicado em 2009 Vittorio Feltri atacou um de seus colaboradores mais confiáveis, Dino BoffoCom revelações que o levaram a deixar a liderança do jornal o futuro. O seu nome foi discutido no conclave de 2005 e, em 2013, saudou a renúncia do Papa Bento XVI com uma breve declaração. Ele nunca se comunicou Papa Francisco. Numa entrevista publicada recentemente pelo Corriere della Sera, ele falou sobre a morte e a vida após a morte: “Em vez de medo, lamento não só os pecados que cometi, mas também as muitas coisas que fiz e não fiz. Fico feliz com o carinho de tanta gente, tempo para mim e para os meus livros.”