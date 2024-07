Um local português foi revelado como um dos locais mais secretos da Europa

Segundo Correspondência, Condé Nast Traveler Um local português foi descoberto como um dos locais secretos mais surpreendentes da Europa, destacado no artigo “Los Lugar Secretos Mas Bonito de Europa”. Nesta lista dos 15 locais europeus mais secretos e bonitos, ocupa o décimo lugar, partilhando os holofotes com outros locais bonitos como Monemvasia na Grécia, Gijoku nas Ilhas Faroé e La Ciotat em França.

Fardo, situada a uma hora de carro de Lisboa, é descrita como “o paraíso na terra para os amantes do surf, do bodyboard e dos desportos náuticos em geral”. A revista Condé Nast destaca esse destino para quem pratica esses esportes, oferecendo ondas perfeitas e incríveis praias de areia branca. Cultura.

Localizada a norte de Beniche, Palel foi descrita num artigo de uma revista de viagens como “um lugar fantástico como poucos no continente”. Este lugar é uma verdadeira jóia a descobrir, especialmente atraente para os europeus, especialmente os espanhóis. No entanto, os portugueses já conhecem bem a beleza única deste refúgio onde podem desfrutar da sua beleza natural.

Outrora uma pequena ilha, Balel está agora ligada ao continente por um banco de areia. A ligação criou um destino com um amplo areal a norte e a sul, separados por uma estrada. As instalações infraestruturais são excelentes com restaurantes, alojamentos, piscinas e bares que servem os visitantes.

Os banhistas escolhem o norte ou o sul dependendo das condições da maré e do vento. Para maior comodidade, podem ser alugados toldos. Outras atrações são a vista de duas pequenas ilhas: Ilha de Fora e Ilha das Pampas. O extremo norte da península é marcado pela ermida de Santo Estevão e pelas ruínas de uma antiga fortaleza.