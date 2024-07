Um morreu e outro ficou gravemente ferido

Novafeldria (Rimini), 6 de julho de 2024 – Um ciclista morto No local, outro ferido foi levado para ‘Bufalini’. Este é o resultado dramático do acidente ocorrido em Novafeltria, em Marecchiese, depois das 18h30 desta noite. Uma mulher perdeu repentinamente o controle de seu carro Ford. Acabou do outro lado, Devido a isso, os motoristas de duas rodas ficaram presos. Para um dos dois, 54 anos morando em Verrucchio. Infelizmente nada pode ser feito. O outro ciclista foi transportado de avião para Cesena após receber tratamento inicial no local e permanece hospitalizado em estado grave.

no site Ontem, com 118 profissionais de saúde, A polícia interveio. Chocada, a mulher ao volante disse que estava voltando do trabalho para casa. Não se sabe se ele escorregou e caiu devido a problemas de saúde, distúrbios do sono ou distração. A verdade é que Ford estava viajando Em direção a PennabillyOcupando totalmente a outra faixa, acabando contra dois ciclistas, seguiu em direção a Rimini.

O acidente aconteceu em Marecchiese, não muito longe da área hospitalar. O homem de 54 anos não escapou: O impacto contra o carro foi muito violento e o homem morreu na hora. O motociclista está em estado crítico: tem vários ferimentos e lesões nas pernas e tem prognóstico reservado. A polícia entrevistou imediatamente a mulher e várias testemunhas para reconstruir a mecânica do acidente. A mulher ficou chocada. Receberemos uma resposta nas próximas horas. Ela está sendo investigada por homicídio veicular.

Exército Permanecem várias horas no local do acidente para realizar todas as investigações necessárias e recolher provas e elementos úteis para a reconstrução das vítimas. Parte do Marechi foi temporariamente fechada para permitir que a polícia realizasse investigações. Mais tarde, a estrada foi aberta à noite Totalmente transportável. Mais um acidente com ciclistas nas Mareches hoje. Um rastro de sangue sem fim à vista.