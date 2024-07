Fonseca desembarcou em Malpensa: “Bom dia, vão para Milão”

Milão, 6 de julho de 2024 – A era Fonseca começou. O treinador rossonero desembarcou esta manhã em Malpensa: “Bom dia, vá para Milão”. Com um sinal de positivo e um sorriso, já no carro rumo a Milanello, deverá familiarizar-se imediatamente com as estruturas do clube com o qual assinou contrato de três anos.

Verniz

Português, ex-Lille, Roma, Shakhtar Donetsk, será Entregue oficialmente na segunda-feira, 8 de julho, às 11h, na Casa Milão. No entanto, às 17 horas de segunda-feira, o Primeiro treino Com o time, com o Milan Futuro (time sub-23 do Bonera que joga na Série C) nos olhos da torcida.

mercado

Será uma equipe sem novidades. Pode ter sido cronologicamente o primeiro Emerson Real, lateral-direito brasileiro do Tottenham: contrato de cinco anos no valor de cerca de 3 milhões por temporada, com o jogador ainda no cargo, ainda não no clube inglês. Enquanto isso, a resposta é aguardada Álvaro Morata, esteve envolvido na Alemanha com a seleção espanhola, da qual é capitão. Cláusula de rescisão do Atlético de Madrid 13 milhões, salário atual em torno de 6: disponível em todas as pontas.

Outros propósitos

No fundo, o caso Jirksy, Gol da tentativa do meio-campista (Fofana sempre no poste) e, a seguir, um defesa-central canhoto (Pavlović Ou Diogo Lite) Fonseca falará imediatamente com o clube sobre isso. Um novo ciclo começou, enquanto o último ainda está definido: de fato, o anúncio Cunha em al-Hittiyat.