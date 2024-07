Previsão do tempo. Domingo, sol, calor e trovoadas fortes. Todos os detalhes « 3B Meteo

Hora de estudar

Clima italiano: a evolução é esperada no fim de semana de 6 a 7 de julho

Inquieto no norte, ensolarado e quente no sul. À medida que a latitude da Corrente Atlântica diminui, isso ocorre já durante o dia Sábado As perturbações estão começando a retornar às nossas regiões do norte. quando Na verdade, uma turbulência de instabilidade no domingo afectará o norte de Itália, As trovoadas e aguaceiros, que se estenderão desde os Alpes até parte do vale do Pó, serão limitados, especialmente nas zonas médio-alto do Tirreno que cobrem zonas a norte do Pó e sofrerão um certo agravamento. No entanto, no resto da Itália, o anticiclone manterá condições estáveis As temperaturas no sul são mais estáveis, devido à ressurgência das Correntes do Norte de África. Aqui está o detalhe da previsão.

Clima de domingo. para Norte Chuvas e trovoadas ainda nubladas nas regiões alpinas, desde a manhã na região centro-leste, intensas em alguns momentos do dia entre os Alpes Lombardos e o Trentino, podendo não atravessar as planícies do Piemonte e da Lombardia durante o dia; Nuvens dispersas e alguma chuva também na Ligúria. Ensolarado e seco em Triveneto e na baixa Emilia Romagna. para Centro Tempo parcialmente ensolarado, por vezes com o sol a pôr-se através das nuvens e camadas altas, ainda alguma condensação na Toscana e no Lácio, associada a alguma chuva. para Sul Em climas muito quentes, o céu às vezes fica nublado com algumas nuvens ou camadas altas. Em Sardenha Muito ensolarado ou parcialmente nublado. Ventos moderados de Siroco. As temperaturas subiram ligeiramente mais no centro-sul, atingindo um máximo de 37/38°C nas zonas interiores de Davolire e no leste da Sicília. Para a tendência da próxima semana Clique aqui.

Para saber a tendência de temperatura esperada para os próximos dias, confira nossos mapas de calor até 10 dias >> aqui.

Mesmo em condições de alta pressão, no auge do verão, trovoadas curtas, localizadas, mas por vezes graves, podem desenvolver-se repentinamente e surpreender-nos: são chamadas de ‘tempestades térmicas’ e são mais comuns no final da tarde e início da noite.

