lá Fortitudo Pomecia 1957 tem o prazer de anunciar que adquiriu os direitos dos programas esportivos de Thiago André Santos FernándezPara todos ThiaquinhoNascido em 1998 na temporada 2024-2025, um extremo com uma grande estratégia, fazendo do um contra um o seu ponto forte. Ele se recuperou na temporada passada Cocinas Na fase final da primeira divisão portuguesa, representa uma das estrelas do bloco da Liga. Thiago Fernandez fez carreira em seu país natal, passando por toda a carreira das seleções juvenis até vestir a camisa da seleção principal. Depois de estrear com a camisa Kohameto Ele usou por 8 temporadas, e o grande salto veio no campeonato 2014-2015. Benfica. Mesmo que ele estivesse vestindo uma camisa Praga Thiagoinho deu um salto definitivo de qualidade com um total de 61 partidas em duas temporadas. Experiências de lá Sobrancelha moderada (2019 – 2020), Quinta Dos Lombos (3 temporadas) e mais recentes Cocinas. O seu currículo desportivo inclui 1 Campeonato, 2 Supertaças e 1 Taça de Portugal. Os portugueses escolheram o plano de Pomezia e Padrón Alessio Pisaglia Pela sua primeira experiência no Campeonato Italiano. O clube dá as boas-vindas a Thiago, desejando-lhe que alcance todos os objectivos traçados a nível individual e colectivo.