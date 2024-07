Durante as próximas horas, fortes trovoadas ocorrerão nas áreas afetadas a partir de sábado, dia 6.

Sábado, 6 de julho: Risco de fortes tempestades com granizo



Aviso meteorológico: À medida que as temperaturas voltam a subir no fim de semana, as trovoadas voltarão, com risco de granizo e tempestades mais fortes no interior.

Os dois eventos, calor extremo e tempestades, parecem desconectados, mas na verdade estão mais conectados do que se imagina.

Na verdade, a presença cada vez mais penetrante do anticiclone africano determina o aumento da temperatura média e, consequentemente, uma Alta evaporação da água do mar então traduz Combustível Para eventos climáticos extremos.

Tudo isso leva ao aumento das chuvas convectivas (trovoadas). Risco extremo de grandes granizos e tempestades.