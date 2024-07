Previsão do tempo. Entre sexta-feira e o fim de semana, algumas áreas poderão sofrer trovoadas. Aqui eles acertaram “3B Meteo”.

Hora de estudar

Previsão do tempo. Algumas tempestades retornarão a partir de sexta-feira

Sexta-feira‘. Um vórtice entre a França e o Reino Unido determinará a profundidade Enfraquecimento da borda superior do anticiclone Correspondência com a Europa Central e passagem da cauda da frente atlântica por parte das nossas regiões setentrionais Desde a manhã de sexta-feira. O tempo vai piorar nos Alpes Ocidentais, com aguaceiros e trovoadas intensificando-se durante o dia e estendendo-se ao resto da cordilheira alpina. Podemos esperar diferenças térmicas entre o ar quente pré-existente e o ar relativamente frio do Atlântico. Eventos extremos locais com granizo e vento, Ainda hoje são difíceis de identificar. Alguns casos podem se espalhar para as planícies altas do centro-oeste do Vale do Pó. Em outros lugares, o estado estacionário e anticiclônico continuará, Sol predominante e calor intenso e intenso com picos de 40°C no sul.

Tendência de fim de semana. A perpetuação do fluxo húmido de sudoeste em altitudes mais elevadas irá renovar uma certa variabilidade na encosta alpina, com alguns aguaceiros ou trovoadas possíveis. Sábado, localmente invasivo nas altas planícies do norte da Itália. As temperaturas sofrerão uma certa redução, especialmente nas regiões ocidentais do Vale do Pó. Porém, em outras áreas, nada aconteceu com condições anticiclônicas, estáveis ​​e calor intenso e intenso. Domingo É provável que a pressão se reforce novamente na Europa Central, conduzindo a uma maior estabilidade do clima através da recuperação das temperaturas também no norte. Porém, esta é uma tendência que pode sofrer alterações considerando a distância do tempo. Aconselhamos você a acompanhar as próximas atualizações.

Tendência climática de 12 a 14 de julho

