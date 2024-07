Bastia Portuguesa com João Barbosa – Bastia

Spoleto também leva Mariani

Ex-atacante do Abyss da Campânia, no Tribunal de Amadores de Alexandria

Desligado Tomás Ricci

A promoção continua a fortalecer e renovar a campanha do Spoleto após um amargo rebaixamento ao Campeonato. Ontem foi anunciada mais uma jogada do diretor Alberto Del Frate: é o meio-campista do Terni Lorenzo Mariani, nascido em 1995, ex-Gavorano, Sangiovanese, Messina e no ano passado com Narnese.

Bastia Em Eccellenza, Sr. em Bastia. Novo atacante do Alessandria. Foi Monteiro Barbosa João Carlos, português nascido em 1994, no antigo Apis Calcio (o melhor da Campânia) onde se tornou protagonista absoluto, marcando 20 golos.

16 deles no Campeonato. Nas duas temporadas anteriores jogou pelo FC Ferreiras, marcando 25 golos em duas temporadas, terminando em primeiro lugar na Divisão de Honra da Associação de Futebol do Algarve e sendo promovido ao Campeonato de Portugal, a quarta divisão do futebol. Português. Depois da sua primeira experiência italiana, recebeu muitos pedidos, mas no final escolheu Bastia, convencido pelo programa técnico, mas sobretudo pelo acompanhamento e apoio apaixonado dos nossos adeptos. “Bem-vindo Joa” escrevem do Clube Vermelho e Branco.