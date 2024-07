Prisões em Aprilia, caso na Comissão Parlamentar Antimáfia

No Tribunal de Roma, o procurador Francesco Lo Voi e a subprocuradora Ilaria Gallo, responsáveis ​​pela investigação que deu origem às 25 medidas cautelares levadas a cabo na Aprilia na passada quarta-feira, 3 de abril, 3 de julho, serão interrogados pela Comissão Parlamentar Antimáfia.

O inquérito, denominado “Comissão Parlamentar de Inquérito à Máfia e Outras Organizações Criminosas, Eventos Mafiosos”, liderado por Chiara Colosimo, está agendado exatamente uma semana após a operação Maxi. Aprilia Lanfranco Principi (renunciou no dia seguinte) está marcada para quarta-feira, 10 de julho, às 14h.

Referindo-se às investigações que levaram à operação Aprilia, o Procurador-Geral Lo Voi anunciou numa conferência de imprensa que “estas confirmam que os chamados grupos mafiosos domésticos, ou seja, a ‘Ndrangheta, não derivam directamente das históricas organizações-mãe da máfia do Cosa. Não só a Nostra e a Camorra existem, elas continuam a existir, continuam a expandir a sua presença no território, a sua ocupação, porque a sua está a tornar-se não uma invasão, mas uma ocupação de uma parte da administração geral”. “A associação mafiosa controlava completamente o município de Aprilia do ponto de vista económico-empreendedor e do ponto de vista administrativo”, detalhou Ilaria Gallo, procuradora-adjunta da DDA. “Durante as investigações foram reveladas relações com o clã Casalesi e com o clã Polverino. Além disso, foram reveladas ligações com a administração pública”, acrescentou.

Em particular, durante a conferência, foi citada uma frase que um dos suspeitos disse oficialmente: “Vamos fazer o município dentro do município”, “O problema de um Abril passa a ser o problema de todos os Aprilianos” e depois disse outra intercepção.

Entretanto, após a demissão conjunta da Câmara Municipal e do Conselho Municipal ontem à tarde, o Presidente da Câmara Principi abriu efectivamente o caminho para a posição da agência como comissário.