Serie A, Spezia-Roma Mourinho: “Zaniolo quer deixar Roma, mas acho que um dos nossos jogadores ficará em fevereiro”

Roma batidas Mourinho Não converse. Mas o seleccionador de Portugal não tem hesitado em falar do caso Zaniolo, Zaniolo distância de Roma No final deste janeiro. lábatidas Sair de Spezia E aproveitando a área da Liga dos Campeões para se elevar Juventus foi multada Na última sexta-feira… alguns “negócios judiciais”, como ele chamou,Não converse. Mas o seleccionador de Portugal não tem hesitado em falar do caso Não convidado para esta partida A pedido do jogador. Mou confirma que a turma de 99 pediu para sair, mas precisava da oferta certa e do substituto certo. Por isso, segundo Mourinho, será difícil assistirNo final deste janeiro.

2 a 0 é sempre um resultado aberto e tivemos algumas experiências ruins no ano passado. Pensando na partida contra a Juventus. Encontrei tranquilidade ao administrar uma partida contra um adversário difícil. Nós éramos bons em acertar. [José Mourinho a fine partita]

Sobre Zaniolo?

O diretor, que falou bem disso, disse ser importante vencer a partida com um bom desempenho da equipe. Vamos ver o que acontece agora, ele está aqui em fevereiro, mas sinto que o mercado está aberto e ele está pronto para ir. Se ele havia expressado o desejo de sair, não foi informado de que o faria. Tenho esse pressentimento porque é um jogador importante com valor de mercado significativo e o clube não pode aceitar essas ofertas na mesa. Nada ou poucas coisas, por isso acho que você vai ficar aqui em fevereiro

O que você mudaria no vestiário?

Quem é qualificado para trabalhar e jogar, joga, quem não é qualificado não. Às vezes, a injustiça é cometida ao colocar no banco jogadores que merecem jogar. Eu sempre tento fazer o que é melhor para a equipe. Se Nicolo voltar, será mais um jogador para nós. Tenho um bom relacionamento com ele, sempre tentei ajudá-lo e ele sempre me respondeu com o máximo esforço. É por isso que sempre o defendo, mesmo quando as pessoas pedem mais gols ou favores. Agora ele quer sair, eu tenho que aceitar, mas tem que ter uma proposta aceitável. Se alguém vai, alguém tem que vir. Você não pode ir apenas seis meses. Desculpa, porque o Thiago Pinto sai dessa história como o vilão, mas ele está tentando fazer o bem para a Roma.

O que você precisa no mercado?

Não pensei nisso porque minha opinião era que isso não aconteceria. Nomes como Deulofeu, Ziyech estão chegando… Solbakken precisa de tempo, precisa vir de uma realidade diferente e aprender, ele é um cara talentoso como o Volpato. Costumávamos ser bons, então há um cara como Dybala…

O que você achou do pênalti para a Juventus?

Não quero falar dos tribunais, vejo a situação contra a Juventus há alguns dias. Agora teremos os mesmos pontos, acho que se ela é culpada então ela deve pagar. Agora estamos indo bem e alcançamos bons resultados após a Copa do Mundo. O time é bom, é difícil quando você joga três vezes na semana e luta muito

