Gesto de Leo levanta Caressa: “Assista ao replay”

O jornalista desportivo falou à Sky Sport sobre o golo do talento português frente ao Hellas Verona

de Milão Stefano Pioli Difícil de identificar: Depois de uma pesada derrota no clássico contra o Inter por 5 a 1, os rossoneri chegaram a um empate miserável contra os donos da casa. Newcastle Ex-Sandro Donali e depois uma vitória por 1 a 0Hélade Verona.

O jogo não foi tão bom quanto nas primeiras partidas do campeonato, mas Rossoneri Eles conseguiram trazer 3 pontos Em vez de 5 acertos, Steamroller Inter já é básico para acompanhar o ritmo 5 jogos.

O protagonista desta vitória do Milan Rafael LeãoO camisa 10 alegra a tarde dos torcedores do AC Milan graças a uma grande assistência Oliver Girod. Nascido sob o signo do contra-ataque está o objetivo e o sentimento entreAtacante francês E o extremo português.

Para Karesa: “Leo deve ser mantido como está”

O gol de Leo contra o Hellas em San Siro analisado Fábio CarezzaCom o jornalista esportivo observando a ação e oabordagem Evento Português:

Leo marca gol e se recupera Ele jogou bem Depois de sofrer tanto contra o Newcastle. Se você assistir ao replay do gol quando Leo chuta Ele sorri, já esperando o alvo. É tipo isso, Você tem que mantê-lo assim. Mas viva o rosto sorridente da vida

Para o senhorio Céu Futebol ClubeLeo é aquele tipo de jogador que consegue ser decisivo com suas jogadas e sua qualidade, mas também muito chato ou cheio. técnica Um resultado semelhante a um jogo contra uma partida da Liga dos Campeões Newcastle.

O camisa 10 rossonero é fundamental no elenco de Pioli e será ainda mais importante na disputa contra o Inter que busca o scudetto. O português pode ser utilizado como segundo avançado numa mudança de formação ou como extremo num tridente de ataque.

Leo também será visto colaborando com Luka Jovic e um Noah OkaforChamado para mudar Oliver Girod Em momentos de necessidade e o jogo do meio da semana contra o Cagliari será um bom teste para testar o sentimento entre eles Português e seus outros Camaradas do Departamento.