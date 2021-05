Recovery, o projeto italiano foi enviado à Comissão Europeia. O prazo foi definido para 30 de abril

Algumas horas antes do prazo – definir para meia-noite 30 de abril – Liderado pelo governo italiano Mario Draghi Versão final enviada Projeto Italiano de Recuperação e Recessão, Aprovado pelo Parlamento e selado pelo Gabinete na Quinta-feira. Ele aprende isso Ansa Das fontes do Palazzo Ciki. Agora, a contagem regressiva para obter o primeiro fundo de resgate pode finalmente começar: Avaliação Bruxelas Vários projetos nacionais exigirão pelo menos dois meses, seguidos de mais 4 semanas para a aprovação do Conselho Ecofin. Mas Presidência da portuguesa Quer acelerar, já representa egofin tele 18 de junho Pelo menos como a data de dar luz verde aos projetos Veio primeiro. Isso significa que se este roteiro for respeitado, a Itália pode ter seu progresso 25 bilhões de euros Já em julho.

Difícil. Isso é evidenciado pelo fato de que a Comissão há dias tenta frustrar as expectativas dos Estados membros. Até o momento já chegaram uma dezena de projetos nacionais e o número de páginas a serem analisadas já se aproxima 100 ml. Muito trabalho em qualquer grupo de trabalho 100 técnicos europeus A recuperação promete funcionar dia e noite, mas sem garantia de horário. Os estados argumentam que a maior parte do trabalho já foi concluída porque a preparação do NRP ocorreu em estreita colaboração com a Comissão. Bruxelas, por outro lado Trabalho de avaliação Isso será feito com muito cuidado Novamente, alguns detalhes incluem governos.

Problemas não resolvidos não importam Atividades Cada estado membro forneceu – em princípio, eles devem cumprir todos os critérios definidos pela UE Investimentos e reformas – Mas Calendário Com uma série de objetivos finais e intermediários, viz Níveis Depois de contatado, você terá o direito de perguntar Novos fundos. Na prática, Bruxelas tem de preparar um “roteiro” de investimentos e reformas, que será vinculativo para cada governo. Os próximos sete anos. Um grupo de trabalho liderado pelo presidente para este Ursula van der Leyen, Por seus vice-presidentes Dombrovsky e Vestager e comissário Gentiloni, quer tomar todo o tempo necessário para evitar erros por urgência. “O importante é a qualidade, que ganha o ímpeto”, repetem há dias porta-vozes da comissão. O momento associado à chegada dos fundos ainda não é incerto e há um problema Reconhece Decisão de aumento Recursos próprios do orçamento da UE, Ou seja, garantias necessárias para ir aos mercados de comissão 750 bilhões Recuperação. Ainda não há aprovação dos dez países da UE para concluir este processo e espera-se que chegue Antes de maio.