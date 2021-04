13.446 novos casos e 263 mortes – Corriere.it

eu 13.446 i Novos casos de vírus corona Na Itália (ontem eles tinham +14.320, Boletim aqui) O sal é, portanto, baixo 4.022.653 Número de vítimas do vírus SARS-CoV-2 (incluindo recuperadas e mortas) desde o surto. O Mortes hoje eu 263 (Ontem foram +288), total 120.807 vítimas De fevereiro de 2020 em diante. Pessoas Recuperado ou expulso Eles são absolutos 3.465.576 e 15.621 Hoje (+18.088 ontem) Covid saiu do sonho. O Corrente positiva – Lições do vírus – estará em tudo 436,270, Igualmente -2,439* Comparado a ontem (-4,062 dia anterior), de baixo 6 de abril.

Trocas e exibição eu Trocas totais (Molecular e antigênica) eram 338,771, Ou 8.696 mais quando era 330.075 ontem. Quando Proporção positiva 4% (Aproximadamente 3,969%): Isso significa Dos 100 tecidos realizados, 4 foram positivos; Ontem era de 4,3%. quem Mapa de epidemias na Itália.







A curva dos novos positivos no site da Defesa Civil

O Lombardia Os mais afetados pelo número de novas infecções são mais de 2.000 pelo terceiro dia consecutivo: +2.214 casos são causados ​​por mais de 53.000 casos, que é o maior número de ensaios regionais do dia, com uma taxa de 4,1%, nacionalmente. Continuando com mais de mil infecções: Campânia (+1.898), Baklia (+1.344), Emilia Romagna (+1.206), Lazio (+1.151) e Piemonte (+1.036, Boletim aqui) Todas as outras regiões relatam um aumento de dois ou três dígitos. Note que a Emilia-Romagna retorna mais de mil positivos em 24 horas, quatro dias abaixo desse valor, o percentual positivo é de 3,9%.

Vítimas As vítimas estão diminuindo: eram 268 contra 288 ontem, 300 pelo segundo dia consecutivo e menos de 300 pela quinta vez neste mês. Uma redução – nunca houve dois dias consecutivos com menos de 300 mortes por dia em abril – embora o número de mortos ainda seja dramaticamente maior. Só hoje A província de Bolzano é zero, O maior número de mortes na Lombardia (+41 mortes) e Buglia (+37). Abaixo estão os detalhes de todas as peças.

Sistema de saúde O declínio nos hospitais continua. As camas estavam ocupadas Em enfermarias governamentais comuns eu -411 (Ontem -509), total 18.940 pessoas foram internadas no hospital. eu Camas em terapia intensiva (UTI) eu -57 (Ontem-71), traz o total Muito ruim uma 2.583, Com 137 novas entradas Revivendo (Ontem +129). Na Campânia (+17), Lombardia (+16), Emilia-Romagna (+15), Veneto (+14), Lazio (+13) e Toscana (+13).





Todos os boletins de 2021, De 2020. Notícias do dia.

Os casos são baseados na região Os dados apresentados a seguir, e discriminados por região, são o total de casos (incluindo o número de positivos desde o início da epidemia: óbitos e recuperação). Essa variação refere-se ao número de novos casos registrados nas últimas 24 horas. Lombardia 804.620: +3.214 caixas (ontem +2.306) com tecido 53.645

Veneto 411.899: +788 casos com 36,77 trocas (ontem +935)

Campânia 391,792: +7,898 casos com 29,720 trocas (ontem +1,986)

Emilia Romagna 369,250: caixas de +1,206 *** (ontem +979) com tecido de 30,758

Piemonte 345.393: +1.036 caixas (ontem +1.084) com tecido 25.706

Lazio 323.754: +1.151 caixas (ontem +1.124) com 38.949 tecido

Baklia 234.841: 13.296 +1.344 caixas com pano (ontem +1.501)

Toscana 226.842: +870 casos (ontem +1.052) com 27.825 trocas

Sicily 208.487: +861 caixas (ontem +1.061) com 28.145 tecido

Friuli Veneza Giulia 105.156: + 108 ** estojos (ontem +213) com 5.574 tecido

Ligúria 99.416: +276 caixas (ontem +301) com 6.794 tecidos

Mercado 97.705: +330 caixas (ontem +308) com 4.494 tecido

Abruzzo 71.218: +151 casos (ontem +195) com 6.345 trocas

BA. Bolzano 71.142: +86 casos (ontem +70) com 9.724 trocas

Calabria 60.074: +404 caixas (ontem +473) com 4.432 tecido

Sardenha 54.507: +247 casos com 3.421 trocas (ontem +207)

Umbria 54.442: +120 caixas (ontem +188) com 7.530 tecido

BA. Trento 43.999: +97 casos (ontem +70) com 2.515 trocas

Basilicota 23.956: +172 caixas (ontem +169) com 1.443 tecido

Molis 13.228: +39 caixas (ontem +37) com 781 tecido

Valle de Asta 10.932: +17 caixas (ontem +61) com 717 tecido

Mortes por região O número a seguir, discriminado por região, é o número total de mortes desde o início da epidemia. Essa variação refere-se ao número de novos óbitos registrados nas últimas 24 horas. READ Balanço da cadeira de Speranza: "Tracy está pronta para tirá-lo" Lombardia 32.870: +41 mortes (ontem +40)

Veneto 11,330: +14 mortes (ontem +17)

Campânia 6.393: +24 mortes (ontem +33)

Emilia Romagna 12.876: +17 mortes (ontem +16)

Piemonte 11,255: +18 mortes (ontem +18)

Lazio 7.673: +26 mortes (+27 ontem)

Baklia 5.873: +37 mortes (ontem +30)

Toscana 6.184: +29 mortes (ontem +27)

Sicily 5.410: +19 mortes (ontem +23)

Friuli Veneza Giulia 3.700: +3 mortes (ontem +10)

Ligúria 4.183: +11 mortes (ontem +9)

Mercado 2.938: +4 mortes (ontem +10)

Abruzzo 2.403: +6 **** mortes (ontem +6)

BA. Bolzano 1.161: Sem novas mortes (ontem +1)

Calabria 1.011: +1 morte (ontem +5)

Sardenha 1.384: +3 mortes (ontem +7)

Umbria 1.352: +2 mortes (ontem +1)

BA. Trento 1.344: +1 morte (ontem +3)

Basilicota 534: +3 mortes (ontem +3)

Molis 475: +1 morte (ontem +2)

Valle de Asta 458: +3 mortes (sem mais mortes ontem)

* O Redução positiva atual Hoje – à frente do sinal negativo – depende do fato de os curados, incluídos nas mortes, estarem em maior número do que os casos novos.

** Devido ao bloqueio repetido de uma parte do sistema de informação de saúde, a região de Friuli Venice Giulia relata que os dados atuais são parciais (trocas, assuntos testados, clinicamente curados, curados, mortes e novos positivos).

*** A área de Emilia Romagna relata que 1 caso notificado nos dias anteriores foi retirado do total positivo por ser positivo no teste do antígeno, mas não confirmado por tecido molecular.