Em maio, embaixadores europeus discutirão planos para um pilar comunitário. É por isso que é importante

Próximo 7 de maio Está acontecendo um importante acontecimento europeu na Itália, que, alinhado a um significativo provincianismo, nada sabe sobre ele, e nem a política, nem o governo deu qualquer sinal, nem mesmo abriu qualquer discussão ou mesmo uma dica.

Primeiro Ministro de Portugal, Antonio Costa, E presidente da Comissão Europeia, Ursula van der Leyen, Governo da UE e Chefes de Governo, Instituições e Parceiros da UE foram convidados para uma Cimeira da Comunidade em 7 de maio de 2021 no Porto organizada pelo Presidente Português do Conselho da UE em 7 de maio de 2021.

O objetivo da cimeira a realizar no Porto Plano de Ação do Pilar Social Europeu, Aprovado em 4 de março, visa fortalecer a estrutura social da UE.

É, portanto, um plano de ação que visa implementar os 20 pontos do Pilar da Comunidade Europeia aprovado em Gotemburgo em 2017. Isso acontece mais tarde Por mais de um ano A Itália e a UE vivem uma profunda crise económica e social que desencadeou os pés de barro das políticas económicas liberais adoptadas pela União Europeia nos últimos vinte anos, devendo a Cimeira do Porto dar mais ênfase. Quando a Itália e os países europeus gostam de adotar Programas Nacionais de Recuperação e Recessão.

Na verdade, começando com uma emergência de saúde, os NRPs são efetivamente estruturados ao fornecer atividades básicas consistentes e abrangentes, ou podem ser uma oportunidade perdida na época.

Previsão neste contexto Programas de configuração É fundamental que os 20 princípios do pilar social europeu afetem a vida dos cidadãos e não é por acaso que a Europa vive um debate intenso sobre estas questões. O debate, aliás, não é propriamente em Itália, na visão da Cimeira do Porto.

O forte sinal político da presidente da Comissão Europeia, Ursula van der Leyen, na cúpula: UE promove Recuperação centrada nas pessoas e no seu bem-estar“.

O Primeiro-Ministro português, Antonio Costa, afirmou: “Precisamos de um compromisso comum para tornar o pilar europeu dos direitos sociais uma realidade. A dimensão social da UE é absolutamente essencial para garantir que a dupla transformação de que as nossas comunidades precisam é justa e inclusiva Sem deixar ninguém de fora“.

Ligue, para entender do que você está falando, Estude os 20 princípios do Pilar da Comunidade Europeia e obtenha financiamento para o seu plano de ação.

Entre as muitas intervenções que aponto em relação ao Plano de Ação do Pilar Comunitário: a) O acesso a moradias populares é uma preocupação crescente em muitos estados membros, regiões e cidades. O número de desabrigados na maioria dos países membros está aumentando. Embora as políticas destinadas a acabar com os sem-teto só possam ter sucesso por meio de uma abordagem local ou regional, muitas partes interessadas pediram incentivos europeus para acabar com os sem-teto. Em toda a União Europeia até 2030; b) A promoção da inclusão social e o combate à pobreza são valores fundamentais do nosso modo de vida europeu. Embora os níveis de pobreza tenham diminuído nos últimos dez anos (esperando para saber o impacto na enseada na Itália Ainda vi um milhão de pessoas na pobreza absoluta), As desigualdades não seguem o mesmo curso. A situação de renda relativa dos mais vulneráveis ​​não melhorou. A epidemia agrava as desigualdades existentes, apontando para lacunas potenciais em termos de adequação e segurança da segurança social. Alcance o objetivo de reduzir Pelo menos 15 milhões O número de pessoas em risco de pobreza ou exclusão social até 2030 exige a adoção de uma abordagem integrada para responder às necessidades em todas as fases da vida e abordar as causas profundas da pobreza e da exclusão social.

Dois exemplos, mencionados acima. Quem sabe Drake O que vai dizer no próximo dia 7 de maio no Porto é que nem o parlamento nem os parceiros sociais em Itália estão envolvidos nesta discussão e nesta nomeação, e quem sabe se o NRR italiano terá em conta o pilar social europeu e as suas políticas.

Para quem quer saber mais quem Você verá o plano de ação aprovado pela Comissão Europeia na sessão de 4 de março.