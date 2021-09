MovieMento 5 Stelle, Novo Comitê de Garantia Selecionado: Membros Figo, Rocky e De Mayo

o Novo estudo Do Movimento 5 estrelas Assinado por Giuseppe Conte: Quarenta e um dias depois Anunciando o ex-primeiro-ministro como presidenteOs assinantes selecionaram o novo online Comitê de Garantia. Os nomes importantes dos três membros eleitos no site SkyVote são: Ministro das Relações Exteriores Luigi de Mayo (11.748 opções), Presidente da Câmara Roberto I (11.949 opções) e o prefeito Virginia Rocky (22.289 opções). Eles substituirão Vito Grimi, Roberta Lombardi e a Chancelaria Giancarlo, que permanecerão no cargo. Quatro anos Eles precisam ser supervisionados Aplicação perfeita Regras de Direito “.” Agradeço de coração a todos, mais um marco aconteceu. Avance com unidade e determinação neste novo currículo com Giuseppe Conte ”, escreveu de Mayo no Facebook.

Novos triângulos são chamados para decidir sobre equilíbrio ou perda, entre outras coisas Requisitos Para se cadastrar em movimento, expresse sua opinião Compatibilidade Com os valores e princípios da movimentação de candidatos a cargos eletivos. Afinal, o corpo tem potencial Deliberadamente por unanimidade Desconfiança do presidente ou fiador. Candidatos não selecionados Digiana Bagin (3.112 favoritos) Andrea Liberty (3.727 opções) e Carla Rocco (3.474 opções). “A democracia direta sempre será a estrela-guia da agenda política do movimento 5 estrelas”, diz o post que anuncia os resultados.