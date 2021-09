Antecedentes de Dolot em Milão, os portugueses teriam regressado alegremente a Milão e o Borussia Dortmund recusou

sim Milão, Não Borussia Dortmund. O assunto em questão é diego Talot. O lateral português, que atuou 33 vezes na última temporada com uma camisa rosonery, é o alvo do clube milanês há algum tempo. Malini E a administração teria desejado estabilizar o jogador. No entanto, complicar as coisas era opcional Soulscare E o preço feito por Manchester United, Muito alto para qualidade rosonery.

Aqueles que proporcionaram uma boa oportunidade, sublinharam o ‘Manchester Evening News’ revelando um passado, Borussia Dortmund. No entanto, os portugueses decidiram negar esta oportunidade. O jogador teria voltado feliz para o Milan, mas na época ele queria ficar em Manchester para jogar suas cartas, e Gialoneri disse que não. Agora pede mais tempo de jogo: caso contrário, não está excluído que o jogador possa pedir ao clube inglês a sua libertação.