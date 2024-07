Mattarella: ‘Não há maioria absoluta, não há poder sem limites’ – Notícias

“Em 2009, falando em Turim, na primeira edição de Democracia, o presidente Giorgio Napolitano voltou o seu olhar para a construção da nossa democracia republicana, derivando os princípios que foram estabelecidos no nosso país desde então, no contexto da democracia liberal-democrática ocidental. pensamento. Após o fanático “controle” do regime fascista, soprou o “sopro de liberdade”., tendo a Constituição como enquadramento e garante dos direitos dos cidadãos. O sopro de liberdade é, antes de tudo, a rejeição de toda obrigação de conformidade social e política, o direito à oposição”. Foi o que disse o presidente Sergio Mattarella, falando na cerimônia de abertura da 50ª edição da Semana Social dos Católicos em Itália, que acontece em Trieste.

“É a prática da democracia que a dá vida, concreto, transparente, envolvente. Quais são as razões para se referir ao sopro de liberdade quando se fala de democracia? “A democracia não deixa de ter os direitos fundamentais de liberdade protegidos, que é o que significam o Estado de direito e a democracia”, disse Mattarella.

“Com efeito, a democracia torna-se uma realidade todos os dias na vida das pessoas, no respeito mútuo das relações sociais, alterando as condições históricas, sem levar a uma atitude submissa quanto à sua qualidade. estão satisfeitos com uma democracia de “menos intensidade”, “Geral Podemos pensar num abandono “prático” da maior ausência de cidadãos nos “assuntos”? Pode haver democracia sem o bom exercício do papel do eleitorado? “Precisamos de pôr fim à retirada dos cidadãos, à deserção e à deserção nas recentes eleições”, foram questões colocadas pelo chefe de Estado.

“É necessário envidar esforços determinados para garantir que cada cidadão possa participar plenamente na vida da República. Os direitos concretizam-se através do exercício democrático. Democracias imperfeitas minam a liberdade: Há uma participação eleitoral modesta. Ou o princípio “um homem, um voto” é subvertido por dispositivos que alteram a representação e a escolha dos eleitores. Ao assumir uma democracia fraca, as liberdades ficam ainda mais vulneráveis, fragilizadas pelas características liberais”, acrescentou Mattarella.

‘Não há restrições em nome do dever governamental’. Papio nos ajuda quando nos alerta que não podemos recorrer à simplificação do sistema ou à restrição de direitos “em nome do dever de governar”. A democracia “maioritária” é, por definição, uma contradição incurável. “Confusão entre os instrumentos do governo e a protecção do estatuto efectivo dos direitos e liberdades”, disse o Presidente.

‘Absolutismo estatal, consciência dos limites’. “Tosato combateu a suposição de Rosso de que nenhuma limitação poderia ser encontrada nas leis dos testamentos públicos, porque os testamentos populares poderiam substituir qualquer regra ou regra. Ele o fez com palavras muito claras: “Agora todos nós sabemos. A vontade geral, geralmente considerada, nada mais é do que a vontade da maioria, e a vontade da maioria, que supostamente representa a vontade de todo o povo, é, como muitas vezes foi provado, a vontade mais injusta e opressiva. vontade de um príncipe”. Portanto, não é um Estado absoluto e, portanto, absoluto, um possível precursor de um poder sem limites. A consciência das limitações é um fator essencial para a vitalidade democrática leal e vital”.

“A democracia não consiste na violação dos direitos das minorias”. “A democracia não se limita às suas regras de funcionamento, sem prejuízo da definição das “regras do jogo” e da essencialidade do respeito. Porque – como recorda Norberto Papio – as condições mínimas da democracia exigem: a universalidade e a justa igualdade de voto, a sua liberdade, as propostas alternativas, o papel irreprimível das legislaturas eleitas e, por fim e por fim, os limites às decisões da maioria não podem violar os direitos da minoria e impedir que mudem, a maioria”, sublinhou Mattarella.

“A prática da democracia não é uma questão prática”. “Como vimos, a prática da democracia não pode ser reduzida a um simples aspecto prático, e nem sequer se completa com a expressão essencial do próprio sufrágio nas urnas no momento das eleições. onde o bem comum está entrelaçado com a experiência – pois são inseparáveis ​​– da liberdade individual e das aberturas sociais, da liberdade e do bem partilhado da humanidade ou esta não é uma questão limitada aos departamentos governamentais”, destacou o Presidente.

‘Que todos participem na vida das instituições’. “Don Lorenzo Milani enfatizou: “Dê a palavra”, porque “só a linguagem cria iguais”. A sociedade deve ser alfabetizada. A República tem conseguido percorrer um longo caminho, mas a tarefa de garantir que todos participem na vida da sua sociedade e suas instituições nunca acabarão, espera-se que cada geração, cada época, teste a “alfabetização”, hoje, na sociedade tecnológica contemporânea, a realização da vida da democracia é muito complexa.

‘Combatendo os Analfabetos da Democracia’. A causa primária e mais nobre que nos preocupa a todos é lutar pela ausência de “analfabetos democráticos”. Não apenas aqueles que têm responsabilidades ou exercem autoridade. Por definição, a democracia é um exercício popular que está ligado à vida social porque a democracia. É caminhar juntos”, observou Mattarella.

