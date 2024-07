Também uma receita portuguesa para as nossas contas

Apesar da recuperação dos últimos dias, a situação francesa poderá criar alguma volatilidade nos mercados. Para se proteger, a Itália deve enviar um sinal. Portugal fê-lo em 2011, quando estávamos no centro da tempestade. Ele controlou o déficit. Hoje a sua dívida é de 100% do PIB e caiu trinta pontos nos últimos nove anos, apesar da Covid. O spread entre títulos portugueses e títulos é de cerca de 70 pontos: metade do de Itália. Georgia Meloni insiste que o seu governo é o único a sair mais forte das eleições europeias. Agora é a hora de usar a estabilidade em benefício das contas: controlá-las hoje significa menos spread amanhã. como? O Tesouro deveria deter ações na MPS e nas Ferrovias. Acelere.