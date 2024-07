Incêndios em carros e tiros

Assine com o Google

Ataque armado na rodovia e cenas do Velho Oeste: carros em chamas e tiros. O carro blindado foi roubado na Estrada Estadual 16 entre San Pietro Vernotigo e Torchiarolo.

Ataque armado na rodovia e cenas do Velho Oeste: carros em chamas e tiros. Na rodovia estadual 16, entre San Pietro Vernotico e Torchiarolo, um carro blindado foi roubado. TorradasNa fronteira da província Lecce. Colunas de fumaça e uma estrada bloqueada. O comando incendiou vários veículos em ambos os sentidos de circulação com o objetivo não só de parar o veículo blindado, mas também de impedir ou pelo menos retardar a intervenção policial. Várias barreiras foram criadas no asfalto por um grupo de assaltantes.

Ataque na estrada estadual entre Brindisi e Lexay

O veículo blindado que pegou fogo pertencia ao Grupo Battistoli (antiga Securitalia) e transportava dinheiro em direção a Lecce. Motoristas alertaram: bloqueios de estradas, longas filas. Carabinieri e bombeiros no local. Nenhum ferimento é relatado neste momento. A polícia está orientando o tráfego em Koplanar e os investigadores estão trabalhando para conduzir investigações e reconstruir a dinâmica exata.

© Todos os direitos reservados

Leia o artigo completo

mensageiro