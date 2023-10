Camiões GPL pegaram fogo no cruzamento entre A1 e A14, paralisando trânsito

Bolonha, 9 de outubro de 2023 – Cabine do caminhão GLP Aos 4 km 4 do nó da autoestrada A1-14, o incêndio deflagrou na autoestradaA trágica explosão ocorreu em 6 de agosto de 2028 Outro caminhão GLP (após colisão traseira), causou o desabamento do viaduto. O trágico número final foi de dois mortos, 145 feridos e milhões de euros em danos.

Um camião incendiou-se na A14

Esta manhã, felizmente, apenas a cabine do caminhão pegou fogo e houve consequências Somente os deficientes Entroncamento da autoestrada bolonhesa.

A Autostrade per l’Italia está fechada ao tráfego em ambos os sentidos na A14 entre Casalecchio e Nó com a A1 e na circular em direção à A14 Entre a junção 2 e a junção 3.

Circular de Casalecchio, Bolonha Entre Casalecchio e o entroncamento com a A14 Bolonha-Taranto Na verdade, foi fechado devido a um incêndio na cabine do caminhão Transportava GLP a 4,1 km, agora desligado.

Em vez disso, foi reaberto Anel viário de Bolonha, entre Bolonha e Casalecchio e junção 3 Ramo Verde A14 em direção Bolonha-Tarento.

Aqueles que viajam em direção à A14 no anel viário de Casalecchio Bolonha deverá sair em Casalecchio, onde se formou uma fila de 1 km. Alternativamente, para quem viaja pela A1 de Florença em direcção a Bolonha/Ancona, recomendamos continuar em direcção a Milão, saindo de Valzamogia e virando em direcção a Bolonha para entrar na A14 em direcção a Ancona. A equipe da Autostrade per l’Italia e todos os veículos de emergência estão no local.

