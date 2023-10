O Boteco, restaurante português de Marilia Oliveira no centro histórico de Gênova – Luciano Pignataro Wine Blog

Ou BOTECO em Gênova

Palazzo della Meridiana (acesso pela Salida San Francesco 2)

Aberto: Para jantar; Almoço às sextas, sábados e domingos também.

Fechado: segundas e domingos à noite

Telefone

oboteco.it

Por Virgínia De Falco

O lugar mais rico que visitei: um pequeno restaurante situado no elegante Palazzo della Meridiana, construído entre 1541 e 1545 por um banqueiro e comerciante genovês. Desde 2006, é patrimônio da UNESCO, juntamente com o outro Palazzo dei Rolli. Restauração linguística, visite hoje mesmo.

para Bottega Entra-se no palácio por um beco lateral e é-se capturado por um ambiente muito elegante, simples e colorido com muitos toques portugueses, a começar pelos peixes que estão por quase todo o lado. A atenção está em muitos detalhes: nas pinturas nas paredes, nas flores frescas, no piano da sala, na madeira polida das mesas, nos lugares de papel com desenhos imaginativos.

O atendimento é jovem, muito atencioso e pronto; A carta de vinhos oferece um corte transversal de (mas não limitado a) terras portuguesas a preços honestos.

Para quem já esteve em Portugal, nomeadamente em Lisboa, a ementa é um agradável exercício de memória, embora existam alguns pratos da cozinha da Ligúria. cozinhar Marília OliveiraNascido e criado no Brasil com avós portugueses, oferece um cardápio simples e imediato com algumas variações dos clássicos e um toque eletrizante.

Os bolinhos de bacalhau, pataniskas, são uma recepção gananciosa e satisfatória, com um sabor seco e crocante. Boa implementação para tradicionalistas Bacalhau à Brás, uma espécie de tarte de bacalhau com batatas fritas e ovos; Com batata frita e cebola, preparação típica do Minho (estamos no norte de Portugal), peixe bem cozido, com pão perfeito.

Uma interpretação leve e contemporânea da cataplana, um ensopado de bacalhau com marisco e legumes cozinhado num prato redondo típico do sul do Algarve. Aqui na Bodega, acompanhando um guisado, é uma água quase maluca, de sabor delicado e acompanhada de arroz de coco branco e batata doce.

O melhor é deixar espaço para as sobremesas, com tiramisu de frutos vermelhos, frutos tropicais e a inevitável panna cotta renovada. Pastel de fitaCom efeito madeleine para os amantes de Lisboa.

A conta da entrada, prato principal e sobremesa rondava os 40 euros por pessoa.





