Mais de 900 pessoas foram afetadas em Israel. ‘1.500 terroristas palestinos encontrados mortos na fronteira de Gaza’ – Notícias

“Os corpos de cerca de 1.500 terroristas palestinianos foram encontrados” em território israelita, perto da fronteira de Gaza. O Jerusalem Post escreve isso em sua conta X.



O novo número de mortos em Israel continua a aumentar, chegando a 900. 2.500 pessoas ficaram feridas, muitas delas gravemente. Nessa altura, 750 pessoas estariam desaparecidas e pelo menos 100 reféns estariam nas mãos do Hamas. Entre eles estão americanos e alemães. 260 pessoas morreram na violência de jovens pacifistas no deserto.

O número de palestinos subiu para 687 Após os ataques israelenses. Isto foi anunciado pelo Ministério da Saúde de Gaza, escreve o Guardian. 3.726 pessoas ficaram feridas. “A ocupação israelita expande os seus ataques contra equipas médicas, instalações de saúde e ambulâncias, resultando na morte de 5 profissionais de saúde e no ferimento de 10 pessoas com vários ferimentos”, lê-se num comunicado do ministério publicado no Facebook.

“Começamos a atacar o Hamas e não vamos parar”. O primeiro-ministro Benjamin Netanyahu disse isto, segundo o qual “esta é uma guerra pela nossa existência”. Netanyahu comparou o Hamas ao ISIS: “Assim como derrotamos o ISIS, derrotaremos o Hamas”. “Dias difíceis nos aguardam, mas estamos determinados a vencer esta batalha pelo nosso povo.”

“Apelo à oposição para um governo nacional de emergência, mas sem condições prévias”, disse o primeiro-ministro. “O povo está unido e a liderança também deve”, sublinhou.

Vídeo Hamas e seus apoiadores

Organização Rabínica Zaga anunciada 108 corpos de israelenses encontrados no Kibutz Biri, perto da fronteira oriental da Faixa de Gaza, no primeiro dia de busca por vítimas. O jornal Haaretz escreve isso.

“Começaremos a executar publicamente um civil israelense refém do bombardeio israelense contra casas de civis em Gaza.O Hamas anunciou isso, citando a mídia israelense.



Aviões israelenses bombardeiam mercado de frutas e vegetais de Jabaliya, ao norte da Strip, estava muito lotado na época. O Mais de 50 pessoas morreram. O ministro da Defesa de Israel, Yoav Gallant, ordenou “Bloqueio total” da Faixa de Gaza. “Eu ordenei um cerco completo: Não haverá eletricidade, nem comida, nem gasolina. Gallant acrescentou após uma reunião de segurança no Comando Sul em Beersheba. “Estamos lutando contra animais humanos e agiremos em conformidade”, disse ele, citado pela mídia. “Negociações não são possíveis” com Israel neste momento, disse um funcionário do Hamas em Doha, no Catar.

“Pelo menos 11” cidadãos dos EUA mortos em ataques do Hamas em Israel, muitos dos quais fizeram de Israel “a sua segunda casa”. Joe Biden relata que também estão desaparecidos cidadãos americanos e que estamos a trabalhar com os líderes israelitas para obter mais informações sobre o seu paradeiro. “Enquanto ainda trabalhamos para confirmar isto, acreditamos que cidadãos dos EUA podem estar entre os detidos pelo Hamas”, acrescentou Biden.

Vídeo Ataques aéreos israelenses em Gaza, explosões e colunas de fumaça entre edifícios

“Temos que entrar em Gaza.” O primeiro-ministro Benjamin Netanyahu disse a Joe Biden, de acordo com um relatório da Axios citando fontes israelenses e americanas.Durante uma entrevista por telefone no domingo. “Temos que entrar. Não podemos negociar agora”, teria dito Netanyahu a Biden quando questionado sobre os reféns. O presidente dos EUA não teria tentado convencê-lo a não prosseguir e teria questionado-lhe sobre uma possível segunda frente na fronteira entre Israel e o Líbano. Netanyahu respondeu que a frente libanesa era preocupante e que Israel estava a preparar-se, mas não teve outra escolha senão responder com força em Gaza.

Entretanto, o Hamas anunciou Quatro prisioneiros israelenses foram mortos em um ataque israelense a Gaza Nas últimas horas.

Segundo o Washington Post, os EUA esperam uma grande operação terrestre contra o Hamas em Gaza nas próximas 24-48 horas. Na verdade, Israel pediu aos EUA mais cooperação no fornecimento de mísseis Iron Dome, bombas de pequeno diâmetro, munições para metralhadoras e partilha de inteligência em resposta aos ataques mais pesados ​​do Hamas.

Vídeo Rafa, procure sobreviventes nas ruínas de uma casa

“O governo expressa a sua proximidade e solidariedade com o povo de Israel e as comunidades judaicas italianas. O terrorismo nunca vence“, Comente Primeira-Ministra Georgia Maloney.

Agência ANSA Agência ANSA 300 reservistas deixam Fiumicino, a história de Noé – Notícias “Estou tentando sair do aeroporto de Fiumicino, é meu dever. Estava acompanhado por mais de 300 meninos que foram chamados de volta pelo exército israelense como serviço ativo.

O diálogo Meloni-Biden-Scholes-Chunak-Macron sobre Israel



Agência ANSA Agência ANSA Cimeira com 5 líderes, segurança dos reféns uma prioridade. Apoio firme a Israel condena o Hamas – Notícias – Ansa.it Meloni, evite a escalada da crise e proteja o público (ANSA)

Frente Norte esquenta, guerra com o Hezbollah O aviso da América



Eles vivem no sul do Líbano, onde a parte norte de Israel brilha na fronteira do Líbano dominado pelo Hezbollah. Milícias xiitas pró-iranianas, que admitiram ter perdido quatro combatentes, atacaram mais tarde dois campos israelitas. As tensões aumentaram ao longo da fronteira norte depois que os militares israelenses relataram que alguns supostos militantes haviam se infiltrado vindos do Líbano. “Soldados – estacionados naquela área” – perto da Loja Ayda, perto dos assentamentos israelenses de Shtula e Zarit, disse o porta-voz. Os residentes em muitas áreas também foram aconselhados a permanecer em casa. Seguiu-se um tiroteio, que terminou com a morte de todos os combatentes, anunciaram as forças armadas, e começaram a atacar posições inimigas em território libanês. Para começar, o Hezbollah, que ontem assumiu a responsabilidade pelo lançamento de foguetes contra três posições militares ao longo da Linha Azul, negou categoricamente qualquer acção militar ao longo da Linha Azul. Juntamente com o Hamas em Gaza. À noite, porém, o Hezbollah mudou de tom. Ele também anunciou que “grupos de resistência islâmica atacaram diretamente dois campos israelenses usando mísseis teleguiados e morteiros.” O ataque foi uma “primeira retaliação” pela morte de quatro de seus combatentes. A escalada está sendo observada com preocupação em Beirute. Ele soletrou apresentou a primeira reação oficial libanesa ao que estava acontecendo no meio, dizendo que era “uma consequência inevitável das ações do inimigo israelense contra os palestinos e suas demandas legítimas”. Algumas horas antes, o Ministro dos Negócios Estrangeiros libanês, Abdullah Bou Habib, tinha sido assegurado pelos líderes do Partido de Deus que não haveria ataque contra Israel a menos que o Líbano fosse atacado. Mas a situação piorou em poucas horas. A sombra do Irão na guerra entre Israel e o Hamas continua com a intervenção do Hezbollah. Teerã, que no início do dia negou qualquer envolvimento direto no ataque do Hamas, voltou a reivindicar um papel no apoio político à operação das forças armadas palestinas, disseram fontes da imprensa dos EUA. “A determinação férrea da nação palestina e dos combatentes do caminho de Deus proclamam uma vitória decisiva sobre o regime sionista”, disse o presidente iraniano, Ibrahim Raisi, durante uma nova conversa com o líder exilado do Hamas, Ismail Haniyeh. “Em breve rezaremos juntos na mesquita de Al-Aqsa, em Jerusalém”, disse Raisi, referindo-se ao terceiro local mais sagrado do Islã, depois de Meca e Medina. “Apesar da disparidade de recursos e serviços entre as forças da oposição e o exército sionista, os soldados palestinos perturbaram o equilíbrio do regime sionista, usando o elemento surpresa numa operação em grande escala”, disse ele. “A vitória final da nação palestina.”

Um alto funcionário do Pentágono alertou que o grupo militante libanês Hezbollah não deveria tomar a “decisão errada” de abrir uma segunda frente contra Israel enquanto combate os ataques do Hamas. “Estamos profundamente preocupados que o Hezbollah tenha tomado a decisão errada e escolhido abrir uma segunda frente neste conflito”, disse a fonte.

Teerã: ‘Estamos com o Hamas, mas não estamos por trás dos ataques’



“Apoiamos a Palestina com orgulho e firmeza, embora não nos envolvamos na resposta palestiniana (ataque a Israel, ed.) conduzida apenas por palestinianos”: a missão do Irão nas Nações Unidas anunciou isto num comunicado. Ataque do Hamas contra o estado judeu. “A acção da resistência palestina é uma autodefesa perfeitamente legítima contra os crimes e expropriações do regime sionista ilegal”, lemos novamente na declaração da Missão de Teerão.

Mais de 123 mil pessoas foram deslocadas na Faixa de Gaza, alerta ONU



Mais de 123 mil pessoas foram deslocadas na Faixa de Gaza, segundo o Escritório das Nações Unidas para Assuntos Humanitários. “Mais de 123.538 pessoas foram deslocadas em Gaza, principalmente devido ao medo, a questões de segurança e à destruição das suas casas”, disse a agência humanitária da ONU, OCHA, com mais de 73 mil refugiados nas escolas.

Reprodução protegida © Copyright ANSA