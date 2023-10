Joanna Vasconcelos desafia convenções e estereótipos de género nas galerias Uffizi

Florença – Le Galerias Uffizi se transformam em uma fase de provocações e reelaborações com as obras de Joana Vasconcelos, O artista português é conhecido pela sua capacidade de misturar mitologia, história e tradição com uma sensibilidade aguçada Contradição e desrespeito.

Uma exposição intitulada Entre o céu e ouvir“, editado por Eike Schmidt e Demétrio PaparonEu, aberto à visitação até 14 de janeiro de 2024.

Vasconcelos é famoso pela sua capacidade de misturar elementos da cultura popular com o barroco português, desafiando firmemente as convenções e estereótipos de género. A artista utiliza uma combinação de técnicas artesanais e objetos comuns do cotidiano para criar obras.

Joanna Vasconcelos, quando em conflito com a elegância

Na sala branca Palácio Pitti é visto MarilynUma impressionante escultura inspirada no famoso par de sandálias de salto alto usadas por Marilyn Monroe no filme Quando a esposa está de férias. A surpresa deste trabalho vem do próprio material: em vez de serem feitos de metal precioso, os sapatos são feitos de panelas de aço refletivas. Esta ironia, ao transformar objectos comuns em símbolos de elegância, exemplifica o poder de Vasconcelos. Destrua os clichês GêneroLidar com a dinâmica do dia a dia com ironia e determinação.

“Família Feliz”, uma ousada reformulação

Na Sala di Bona, encontra-se em vez disso Uma família feliz, uma reinterpretação ousada de “A Sagrada Família”. A delicadeza da porcelana e da madeira é substituída pela resistência do concreto, mas a feminilidade e a doçura são reveladas pelo elaborado trabalho em biscoitos. Aqui, Vasconcelos substitui Maria e José por figuras de tradição pagã. Flora e BacoDando vida a uma representação que celebra a vida e o renascimento.

Joana Vasconcelos, A Família Feliz – © Galerias Uffizi

“Royal Valkyrie”, um símbolo da força feminina

Ele está em seu lugar na magnífica Tribuna degli Uffizi Valquíria Real, Uma das monumentais esculturas suspensas que compõem o ciclo das Valquírias. As lendas da mitologia nórdica são reinterpretadas com maestria, devolvendo-lhes a sensualidade e o sabor que haviam perdido. Se a majestade da escultura representa o espírito guerreiro do mito, o pecado envolvente do material adorna a Valquíria com a empatia de quem sabe sentir misericórdia e luta por um conceito diferente de poder feminino.

Um encontro com Joanna Vasconcelos e os alunos do IED Florence

Joana Vasconcelos partilhou recentemente a sua visão criativa com os alunosIED FlorençaO diretor ligou Danilo Venturi “MonografiaUma série de conversas com os protagonistas da indústria criativa internacional

Durante este encontro o artista destacou a importânciaMistura entre design, moda e arte Como uma verdadeira expressão do contemporâneo. A sua obra, resultante de uma rica fusão entre técnicas artesanais e inovação artística, transforma-se num convite à transformação e transcendência de fronteiras culturais e sociais.

Com humor e bom humor, Vasconcelos Questionar o estatuto da mulher, a sociedade de consumo e a identidade colectiva.

“Tenho plena consciência de que se não fosse mulher não estaria a fazer o trabalho que faço se não fosse portuguesa. – Explicado – Nasci em França (os meus pais foram exilados em França durante a ditadura) mas cresci em Portugal e sempre fui fascinado pela ligação entre a riqueza da cultura portuguesa e as artes e ofícios no meu trabalho. Os azulejos, os cremes, os tecidos, os bordados, as jóias, a talha dourada, as cores ricas e o uso da luz fazem de mim um verdadeiro artista barroco.”.

O artista descreveu o processo criativo por trás de suas obras monumentais, citando a interpretação de outras Lady Dior e o bolo de casamento estabelecido Propriedade inglesa de Rothschild.

“Jonas – Comentado Danilo Venturi, diretor do IET Florença – Nos mostrou como a hibridização de diferentes línguas pode ultrapassar qualquer barreira cultural e social. É a resposta às enormes mudanças em curso – incluindo o desafio da inteligência artificial. Esta é a maneira de conceber algo novo porque nós, humanos, não temos a capacidade de criar algo do nada. Este é o retorno à humanidade que esperávamos.”.

Joanna Vasconcelos palestra no IED Florença

Quem é Joana Vasconcelos?

Nascida de pais portugueses em Paris em 1971, Joana Vasconcelos regressou à sua terra natal após a Revolução dos Cravos. Em Lisboa desenvolve um estilo único que combina o artesanato com a experimentação artística. Seu sucesso internacional é dedicado às obras expostas Na Bienal de Veneza e no Palácio de Versalhes.

O artista gerencia desde 2006Atelier Joana Vasconcelos e estabelecido Fundação Joana VasconcelosDemonstra como a arte pode ser uma alavanca poderosa para transformação e inclusão.