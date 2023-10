“Eu vi o cabelo no chão e achei horrível.”

Sesto San Giovanni (Milão), 10 de outubro de 2023 – “Nunca teria imaginado algo assim. Ficamos todos chocados e até hoje sinto arrepios ao falar sobre o que aconteceu.”. Dona Antonina trabalha como recepcionista há 25 anos Uma mulher de 89 anos foi brutalmente espancada e violada num edifício no distrito de Rondo.

O torturador é um egípcio de 42 anos, AE, sem-abrigo e com antecedentes criminais, que pode ter consumido drogas e álcool naquela noite, dado o seu estado de atordoamento e marcha incerta. Ele foi monitorado pelos Carabinieri e o juiz de primeira instância do Tribunal de Monza confirmou a prisão, confirmando o nível de prisão preventiva na prisão. Imagens do perímetro de videovigilância do prédio permitiram que o Exército o identificasse.

“Felizmente existem – comenta Antonina -. Sempre foram considerados úteis para vandalismo ou pequenos problemas em condomínios, mas permitiram encontrar um criminoso e levá-lo à justiça. No entanto, antes de ser capturado, temíamos que ele recorresse a mais violência.

Ela foi uma das primeiras a perceber o que havia acontecido. “Um inquilino já reclamou com meu colega sobre sujeira e desordem no hall de entrada. Quando essa comunicação chegou até mim, pensei em um cachorro que talvez fizesse suas necessidades no chão ou sujasse o chão com as patas – diz Antonina -. assim que entrei, percebi que algo estava errado. Havia cabelos no chão e meus pensamentos foram para outro lugar”.

Uma chamada para a administradora do condomínio e uma análise de imagens de câmaras internas revelaram o que aconteceu durante a noite, nomeadamente violência contra o homem de 89 anos durante quase uma hora por parte da egípcia, apenas algumas moedas dela que a vítima levou consigo ela antes de ir à farmácia roubar. “Nesse momento chegaram os Carabinieri e o RIS para investigar. Eu já tinha medo daquela garota antes mesmo de ver aquele vídeo. Porque eu sei que ele é um homem fraco. O que ela passou foi desumano: não deveria acontecer com ninguém, muito menos com uma velha.”

A senhora de 89 anos mora sozinha: o genro a visita todos os dias e uma cuidadora a ajuda nas compras, no artesanato e em outras tarefas pesadas. “Ela é autossuficiente para o dia a dia: cozinha sozinha, sai para fazer pequenas compras. Sim, às vezes ela se distrai devido a problemas cognitivos relacionados à idade. Agora a família decidiu tornar permanente a presença do cuidador”.

A velha tinha saído à noite, talvez para ir à farmácia, quando conheceu um egípcio que se ofereceu para acompanhá-la até casa, espancou-a e violou-a assim que passou pela entrada do edifício. Agora aguardamos o resultado do teste de DNA: as câmeras capturaram o ataque, mas sem uma definição clara, com essas imagens os Carabinieri conseguiram reconstruir sua rota entre Sesto e Milão, e as roupas e uma grande toupeira até ser preso em Piazza Primo Maggio em seu aniversário.