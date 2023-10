MotoGP 2023. Aqui Miguel Oliveira é o favorito para substituir Marc Márquez na HRC – MotoGP.

Em suma, Oliveira, Aprilia e a RNF poderão despedir-se da tripulação do satélite e aterrar no Japão. Negócio rico. A Aprilia é uma moto melhor que a Honda neste momento, mas o plano para os portugueses deverá ser de longo prazo, o que permitirá a Oliveira planear o seu melhor regresso em 2-3 anos, precisamente com a HRC.

Outros nomes



NãoNada foi decidido ainda e outros nomes ainda estão em andamento: Johann Sarko Ele assinou com a LCR e deve ocupar seu lugar com Cecchinello. Muitos assumiram uma nova transição do SBK para o MotoGP Igor Lecuona, Já utilizado este ano como alternativa no MotoGP.

Outros nomes: Fábio Di Giannantonio, “O que posso fazer se Marc Márquez tomar o meu lugar?” Ele disse há alguns dias. A Digia quer assumir o cargo de MM na HRC, mas é difícil.

HRD também pode recorrer à Moto2. Alonso López Ele será um dos candidatos elegíveis. Jack Dixon, Tony Arbolino E Celestino Vietti Eles assinaram recentemente o 2024 e suas chances são mínimas.