“Se eles virem que estou morto, é minha esposa.” Viúva em caso de assassinato – Corriere.it

A partir de Simona Lorenzetti

Após descobrir a traição, a mulher estrangula o marido e tenta encobrir o crime como uma morte natural: para criar uma mensagem para ele.

O advogado não tem dúvidas: Ettore d. Aos 50 anos, ele foi estrangulado pela esposa, que então tentou encobrir o crime como uma morte natural. . A mulher, que foi defendida pelos advogados Alberto De Sanctis e Silvia Arnaudo, foi levada a julgamento por homicídio: julgamento em 17 de outubro. Para edificar a viúva, o amante do homem, Carabinieri, que soube da morte, mostrou-lhe a notícia que recebera: “Se eles me encontrarem morto, é ela.”.

A história começa na primavera de 2021. Segundo o advogado Paulo Cappelli, Após descobrir a infidelidade a esposa começou a abusar do marido. O clima do abrigo no distrito de San Donato está ficando cada vez mais tenso e, em algumas circunstâncias, os vizinhos são obrigados a chamar a polícia. A situação piora em abril. Na noite do dia 3, uma discussão acalorada eclodiu entre marido e mulher e a polícia interveio. A mulher foi retirada da casa logo depois e levada para o hospital. Ettore escreveu ao namorado: “Ele tentou me estrangular”.