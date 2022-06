Lisboa inaugura novo museu du Tesoro Real com joias da coroa de Portugal

Escrito pela equipe editorial em 02/06/2022, 01:20:37

Categorias: Museus

Dentro do Palácio Nacional de Ajuta, em Lisboa, foi inaugurado o novo museu, o Muse du Tesoro Real, uma das mais ricas coleções de joias do mundo pertencentes à coroa portuguesa.

Pela primeira vez permanentemente, eu Joia Pertencendo à Coroa de Portugal será coletado em um Museu. E isto Museu Tesoro RealInterior abriu hoje Palácio Nacional de Ajuta em Lisboa. Com mais de mil joias e elementos da ourivesaria real portuguesa, pode-se ver uma das maiores abóbadas do mundo (40 metros de comprimento, 10 metros de largura e 10 metros de altura) numa coleção de valor incalculável.

Esta coleção inclui joias valiosas, emblemas, decorações, moedas e elementos de ourives civis e religiosos. Capacete com esmeraldas de Donna Mariana, Acredita-se que seja a segunda maior pepita de ouro do mundo. A Exposição Permanente Museo du Tesoro Real é dividida 11 seções.

Primeiro, chamado Ouro e diamantes do BrasilReminiscente dos tempos da mineração de ouro e diamante no Brasil, a segunda parte é dedicada. Moedas E para medalhas da coroa. A terceira seção contém joias da coleção do Palácio Nacional de Ajuta e antigas coleções pessoais de vários membros da família real portuguesa. O quarto grupo é dedicado Ordens de HonraTestemunho vivo das intensas relações internacionais da Coroa de Portugal, Quinto Direito Logo Regias, Ou símbolos do poder dos reis portugueses como coroa, cetro, vestido ou coto. Em seguida, passamos para objetos de prata, verdadeiros tesouros, materiais e arte que servem para uso civil. Segue-se uma colecção de antigas colecções particulares de artefactos portugueses do século XIX de figuras importantes como D. Fernando II (1816-1885) e seu filho Luís I (1838-1889). A oitava parte é dedicada Concessões diplomáticasParte e expressão da relação entre estados e instituições, a nona fornece aos ritos religiosos uma escolha de ferramentas e roupas de culto.

As duas últimas categorias podem ser apreciadas respectivamente Pixella germineUm exemplo de ourives francês do século XVIII é internacionalmente conhecido pela sua qualidade e raridade porque foi entregue ao ourives Fran பிரான்ois-Thomas Germain após o terramoto de 1755. Viagens ao Tesouro do EstadoUsado para coleções incomuns de itens governamentais, joias, tecidos e conjuntos de mesa sofisticados.

Informações úteis Horário de funcionamento Verão: Todos os dias, 10 a 19 Inverno: Todos os dias, 10 a 18

Bilhetes Crianças (7 a 24 anos) e Séniores (mais de 65 anos): 7€ adultos (25 a 64 anos): 10€ crianças (0 a 6 anos) e portadores de cartão Lispo: Grupos Escolares Gratuitos: 2€ famílias (2 adultos e 2 crianças): € 32 grupos: 8

Como chegar Autocarro: Transporta: 729, 732, 742 Eléctrico: 18 City Tours: Hop on hop off; சிட்டிராமா;

Site da Carristur: https://www.visitlisboa.com/it Facebook: https://www.facebook.com/visitlisboa Instagram: https://www.instagram.com/visit_lisboa





