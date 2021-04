Se Cristiano Ronaldo sair, a transferência é possível

O futuro Cristiano Ronaldo Para Juventus Tornou-se cada vez mais desconhecido, após mais e mais falhas Superlega, Seus principais anfitriões foram o Juventus Club. Mas isso não é um mistério, disse o relatório Jogo cassette dello, Embora na Itália pagasse impostos mais baixos, CR7 Ele não está feliz, mesmo na Europa, procurando uma equipe para continuar a vencer mais tarde na vida.

No entanto, não é fácil encontrar um clube onde o craque português recebe mais do que o seu salário. 31 milhões de euros líquidos Por ano com vencimento do contrato a Junho de 2022. Além disso, a idade de 36 anos certamente não é respeitável, mas nem mesmo quando criança. Então, um de seus ex-times, o Real Madrid, Pessoa do Presidente Florentino Perez, Fechou as portas na cara: “Eu o amo, mas não vai fazer sentido porque ele não vai voltar”, disse Perez.

Outra ex-equipe CR7, ele se tornou uma estrela globalmente, viz Manchester United, Por outro lado, parece muito ansioso para recuperá-lo. Ou pelo menos o treinador da equipe gostaria de estar com ele Demônios vermelhos, Ole Gunner Soulscare, Foi seu jogador de equipe por quatro anos na época Senhor Alex Ferguson. Cristiano jogou pelo United 2003 Al 2009 Três ganharam Liga Premiada, UMA FA Cup, Devido Troféus da liga, UMA Escudo social, UMA Liga dos Campeões Esse é um Copa do Mundo de Clubes.

De acordo com “Rosie”, Manchester estaria disposto a fazer um sacrifício econômico para retornar ao CR7, mas não está em baixa 20 milhões de euros líquidos Por uma temporada. Se Cristiano realmente retornar aos Red Devils, uma transferência com a Juventus é possível Paul Pogba, Atualmente ganhando 17 milhões por ano com o United, e ainda não escondeu o desejo de Turin de voltar depois de já usar uma camisa preta e branca 2012 Al 2016.

OMNISPORT | 23-04-2021 17:24