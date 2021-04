Zona amarela Lombardia, Lazio, Veneto e 10 outras áreas a partir de segunda-feira. Região de Orange Campânia, Sardenha vermelha

Mais informações

O Código Cambial Nacional está caindo novamente, mas lentamente:Rt Foi de 0,85 na semana passada e deve ficar entre 0,80 e 0,83 no relatório da sala de controle previsto para hoje. No entanto, esse fenômeno está diminuindo de forma muito decisiva, ou seja, o número de casos por lakh cidadãos por semana: nenhuma região acima Valor 250 Isso, por sua vez, se desencadeia faixa vermelha. As estimativas de hoje são importantes porque são consistentes com a reestruturação Faixas amarelas A partir da próxima segunda-feira, pelo menos 12 regiões podem gostar. Destes, é claro Lazio, Rt diminuiu para 0,78, conforme o evento continuou a diminuir, de 180 para 160.

Ao mesmo tempo, em comparação com uma semana atrás, os leitos de terapia intensiva ocupados por pacientes Gov Eles caíram 13% e todos esses números juntos permitirão que a Lazio volte a fechamentos menos severos. Conversa semelhante ao Veneto. O governador Luca Chaya explica: “Temos códigos de zona amarelos em Veneto: RT é 0,71 e incidência é 126,8, emprego na terapia intensiva é 22 por cento (até 30 com um limite) e 20 (em comparação com 40 em áreas complexas). ». Devido ao furacão mencionado pelos tipos de Umbria e Abruzzo, em algumas províncias, a mesma cor no horizonte para as duas primeiras áreas forçou os fechamentos mais severos.





O governador de Abruzzo, Marco Marcelio, confirma: O índice R Rt está caindo, parando em uma média de 0,84 (0,79-0,89) contra 0,92 na semana passada. O estresse do hospital é reduzido para 26 por cento na terapia intensiva e 34 por cento na área médica. ” Outras áreas que querem reabrir restaurantes a partir de segunda-feira, graças à classificação na faixa amarela, são Lombardia, Friuli-Veneza Giulia, Liguria, Piemonte, Toscana, Trento e Bolzano, Emilia-Romagna e Marche.

Em contraste, o Conselheiro da Ilha da Sardenha, Mario Naidu, disse que a Sardenha ficará vermelha por mais uma semana: “Temos que ficar laranja porque o índice de infecção está em Rt 0,98”. Porém, há um problema: na semana passada era 1,38, e se for possível passar para níveis de controle mais baixos, é necessário confirmar em dois relatórios consecutivos que os dados no limite estão em risco. Para as demais regiões, além das mudanças de última hora, a sala de controle (Ministério da Saúde e Instituto Superior de Saúde) se prepara para atribuir uma série de avaliações que valem a pena.

Mas o relatório de hoje, que terá impacto nos fechamentos ou aberturas de segundas-feiras, é de suma importância porque está em conformidade com o novo sistema ou, mais precisamente, retorna ao antigo e oferece uma classificação amarela congelada devido à propagação das variações. Em essência, são aberturas assustadoras divididas por especialistas. Mesmo no CDS, há quem defenda que teria sido mais sensato esperar mais duas semanas para verificar as consequências da reabertura da escola às epidemias; Outros acham oportuno reiniciar diante das 16,4 milhões de vacinas de dose já administradas a 4,8 milhões de italianos, que têm proteção máxima porque já receberam injeção dupla. A internação no hospital parece ter tido o primeiro efeito benéfico das imunizações: o número de áreas ocupadas por pacientes cobiçosos foi reduzido em 800 unidades em um dia. Paralelamente, outras 16.232 pessoas foram afetadas ontem. O vírus ainda está circulando e o retorno do amarelo deve ser um senso de responsabilidade para todos.