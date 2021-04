Mercado de transferência da Juventus | Futuro Bogba: Mudar o destino de Fernandez

O futuro de Bruno Fernandez está ligado a Pogba. O meio-campista português Manchester United está determinado a renovar com o francês

Manchester United e Bruno Fernandez Eles estão prontos para se ligar à vida. As partes chegaram a um acordo – relatório ‘The Sun’ – sobre 230 mil euros Por semana durante cinco temporadas. É mais do que o dobro do que ele sente atualmente. A assinatura está a um passo de distância, mas não um pequeno detalhe: o jornal inglês diz que os portugueses só colocarão a caneta no papel quando o futuro de Paul estiver claro போக்பா. Visto que o francês fica, ele permanecerá o mesmo com quem está particularmente associado. Então, teremos que esperar, mas nada é certo, pois Bokpa ainda não decidiu se vai ficar ou ir embora. Com Mino Royola É muito difícil prever, então os fãs do Manchester United estão esperando.

Bokpa continua sendo o centro de muitos rumores Mercado de câmbio: Jogador – Não é segredo – O jogador gosta muito Juventus. A relação entre Bianconeri e seu empresário é excelente, mas trazê-lo de volta à Itália não é fácil e devido ao interesse de clubes tão importantes Psg e Real Madrid. Muito provavelmente, Bokba tomará a decisão final sobre seu futuro no próximo verão.