Torre del Greco (Nápoles), Nova Blitz com Ácido: Mulher Afetada

Dinâmica agressiva

– O episódio começa na terça-feira de manhã. A mulher explicou quando um carro cinza se aproximou dela via Vittorio Veneto, a artéria central do Vesúvio. Havia duas mulheres dentro da cabine, e elas chamaram sua atenção com seus gestos. Quando o motorista de 52 anos se aproximou da janela da porta lateral, outra mulher sentada ao lado do passageiro jogou líquido em seu rosto. O carro então desapareceu às pressas, a vítima não deu peso ao gesto, supondo que estivesse relacionado à ação que estava tomando junto ao município (“Reclamo pessoas atrasadas, deficientes e, sobretudo, bullying entre menores” , antes que ele pudesse sentir o ardor nos olhos, Centro explicou ao mosquetão da estação, então procurou ajuda médica.

A vítima já foi alvo de ameaças no passado devido ao seu trabalho

– A mulher explicou a Carabinieri: “Em relação às associações com as quais negocio, comentários de mineiros em várias redes sociais e ameaças telefônicas, incidentes já foram relatados à Polícia Estadual de Torre del Greco. Este ano” duas mulheres usando máscaras cirúrgicas não puderam ser identificado.

Ataque com ácido novamente em Nápoles há alguns dias

– Há alguns dias, em Nápoles, um episódio semelhante foi relatado prejudicando duas irmãs de 17 e 24 anos. Tia foi presa por esse ataque. Haverá sérios desentendimentos familiares com base no gesto.