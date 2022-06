[RACE INSIDER] Trans Madeira Pré-Corrida e Dia 1 – Melhor Performance Após um Desastre

Trans Madeira Pré-Corrida e Dia 1 – Melhor Performance Após um Desastre

Entre mil tropeços, Giacomo Dodino está em terceiro lugar geral após o primeiro dia de competição: especiais de 40 minutos, quase 9 horas na moto e uma diferença de altitude de 3400 metros. À medida que descíamos para Machico com chuva, vento e muita lama a 1500 m acima do nível do mar, o sol aqueceu 140 cavaleiros que não tiveram vida fácil neste primeiro dia de Trans Madeira.

Para quem não conhece, The Trans Madeira Basicamente um dos principais eventos Corrida de nível Enduro, E esta é a sexta edição em 2022. Durante estes anos de Trans Madeira Os pilotos mais famosos do mundo participaram: Clements, Fairclough, Josh “Rat Boy” Bryceland, Yoann Barelli, Steve Peat e outros.

Esta edição foi uma das primeiras a contar com a presença de mais de 140 atletas (12 mulheres) à partida e entre nomes conhecidos, incluindo o famoso jogador português (jogador da casa) Tiago Freitas, os cargueiros Vincent Toupin e Luis Reboul. .

A raça está evoluindo 5 dias Total 30 níveis especiaisAlém Corrida 200km E Altitude negativa de 15.000 (quinze mil!) Metros. Um evento que está se desenvolvendo em toda a ilha MadeiraA cidade portuguesa é dedicada ao BTT mesmo no inverno, graças ao seu clima ameno característico.

Apenas 2 italianos vão correr na categoria Pro Men Giacomo DodinoA pessoa que já entrevistamos no passado faz parte da equipe desde 2021 WeRide E trabalha com Altura das Montanhas Rochosas. Ele já registrou alguns dos melhores lugares em torneios italianos nesta temporada, que começou apenas recentemente (5º em Aviano Trivenetto, 4º em Elba)

Ele será nosso Race Insider participando dessa incrível aventura.

Giacomo: Sendo esta prova complexa e incrível em muitos aspetos, sonho em participar nesta prova há muitos anos desde que estive pela primeira vez na Madeira para participar na etapa EWS 2019. Conduzi o EWS100 (não tenho a pontuação mínima para essa corrida), mas foram 2 dias de corrida por belas trilhas na ilha igualmente espetacular. Mas a corrida só aconteceu em torno de Machiko. A partir desse momento percebi que como atleta, e não apenas como turista, adoraria andar de Trans Madeira para ver toda a ilha de bicicleta por novos trilhos. Qual é melhor?

“As bicicletas levam você a um lugar incrível” o que é ainda mais verdadeiro aqui.

Dia 00

Após vários meses de preparação (uma corrida dessas não poderia ser melhorada) tentei me acostumar a estar lá Guia “À vista”Depois de se estabelecer com a equipe WeRide E os custos de inscrição e voo dos nossos patrocinadores (infelizmente não é negligente) … Tentar ter os itens mínimos para poder voar no avião Dias de malas prontas podem conter 5 dias de competição. As melhores condições meteorológicas do mundo… Aqui está o desastreDesconforto imprevisível, mas sempre ocorre para quem voa com bagagem na mão, com mais do que apenas uma bolsa de bicicleta.

Perdi a minha bicicleta e ela não veio comigo para a Madeira… e a minha bagagem com a minha roupa!

Saindo do pânico inicial e torcendo para que tudo chegasse em dois dias, pelo menos consegui recuperar todos os itens necessários, inclusive a bicicleta, para participar da corrida. Obrigado pela ajuda dos organizadores Aqueles que tomaram medidas para entrar em contato com todas as lojas de bicicletas e concorrentes na ilha Eles me emprestaram o que tinham Reservando… e você precisa de suprimentos…Consegui encontrar uma bicicleta (uma para alugar)Vestuário, capacete, luvas, joelheiras, sapatos, pedais. Mas cuecas e meias…É como o que você está vestindo quando fica com uma mochila!

Dia 1

Prevê o início do primeiro dia São da LagovaLocalizado em um círculo 1495 metros de altura. A chuva e o vento nos salvaram, tornaram a corrida muito mais difícil e me obrigou a desviar dos primeiros 4 níveis Completamente enlameado. Imagine por um segundo que você foi transportado para o mundo kármico de Earl.

Uma das motos que pilotei hoje Orbea Rallon 2021 XL para alugar Mas felizmente está em boas condições, aparentemente não é a minha moto, não a conheço, mas tentei consertá-la o máximo que pude.

Felizmente, após a quarta etapa, desce em direção à MachicoO clima tornou-se mais perdoável e a temperatura subiu, o que facilita os últimos 3 PS. Terminei em terceiro no primeiro dia da competição geral, Com um tempo especial de 40 minutos, quase 9 horas na bicicleta e uma diferença de altitude negativa de 3400 metros nas pernas. Hoje tive que trabalhar muito, para expressar todos os sentimentos de adaptação possíveis e, por muitos anos, pude me ensinar a tornar as corridas de enduro na Itália e na Europa um #privado em situações extremas, para as quais estou pronto para continuar amanhã . Sem minha bicicleta e minhas roupas.

Não vou desistir do objetivo que estabeleci há muitos meses, as plataformas desta épica corrida de cadeiras de cross estão em alta!

Espero que minha mala chegue logo! ⁇

Texto: Giacomo Dodino jack_dodino

Foto: Trans Madeira

