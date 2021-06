50 novos positivos em Govt, Toscana. Os hospitais ainda estão em declínio – o Chronicle

FLORENÇA, 23 de junho de 2021 – Novos casos positivos 50 a mais que ontem Gov Dentro Toscana (45 confirmados por tecido molecular e 5 confirmados por teste rápido de antígeno), levando a 243.984 casos registrados desde o início da infecção. Os novos casos foram 0,02% maiores que o total do dia anterior. Hoje, a idade média de 50 novos positivos é de cerca de 42 anos (14% têm menos de 20 anos, 32% entre 20% e 39, 34% entre 40 e 59, 60% a 79%, 6% têm mais de 80 anos ou mais).

Pessoas Foi internado no hospital Hoje, há um total de 150 leitos (14 a menos que ontem, menos 8,5% que ontem), 32 cuidados intensivos (6 a menos que ontem, menos 15,8% que ontem) dedicados a pacientes coviticos.

eu Curado Eles cresceram 0,1% para 234.478 (96,1% do total de casos). 6.813 foram executados hoje Absorvente interno Molécula e 6.990 troca antigênica rápida, das quais 0,4% foram positivas. Por outro lado, 4.618 indivíduos foram testados hoje (com tampão antigênico e / ou molecular, Excluindo tecidos de controle), Dos quais 1,1% foram positivos. O positivo atual é de 2,653, -6,9% hoje em comparação com ontem.

Mortes

Hoje, há quatro novas mortes: um homem e três mulheres com idade média de 87,5 anos. Dependendo da província em que você mora, os mortos são: 2 em Florença, 1 em Siena, 1 em Crochê.

Mapa de novos eventos

Os casos de positividade na região com a alteração de ontem foram os seguintes (45 confirmados por tecido molecular e 5 por teste antigênico rápido). Há um total de 67.364 casos em Florença (21 a mais que ontem), 22.568 (mais 2) em Prato, 22.998 (mais 3) em Pisto, 13.310 (mais 2) em Massa e 24.648 (mais 3), 29.215 em Lucas . 17.488 (mais 3) em Pizza, Livorno, 22.853 (mais 3) em Arezzo, 13.850 (mais 8) em Ciano e 9.135 (mais 5) em Crosseto. 555 casos positivos foram relatados na Toscana, mas residem em outras regiões. A Autoridade Central de Saúde Local tem 26 casos hoje, 8 no noroeste e 16 no sudeste.

A Toscana ocupa o 12º lugar na Itália (incluindo residentes e não residentes), com 6.651 casos por 100.000 habitantes (a média italiana é de 7.179 x100.000, número ontem). 8.814 caixas x100.000 com Proto, 7.908 com Pistoia, 7.016 com Pizza e 4.180 com o menor número de Crochê.

Isolamento e cura

No total, 2.503 pessoas estão sozinhas em casa porque apresentam sintomas leves que não requerem cuidados hospitalares ou são assintomáticas (184 a menos que ontem, menos 6,8%). Até 10.697 pessoas (203 a mais que ontem e 1,9% a mais que ontem) estão sob vigilância intensiva devido ao contato com as vítimas (Asl Centro 5.980, Noroeste 3.972, Sudeste 745).

A população total recuperada foi de 234.478 (244 a mais que ontem e 0,1% a mais): 0 foram clinicamente curados (estáveis ​​em comparação a ontem), ou seja, assintomáticos após apresentar manifestações clínicas associadas à infecção, 234.478 (244 em comparação a ontem, mais 0,1%) foram relatados como totalmente curados, O vírus é chamado de cura, pelo pano negativo.

6.853 pessoas morreram desde o início da epidemia: 2.212 em Florença, 596 em Prato, 627 em Pistoia, 525 em Massa Carrara, 666 em Luca, 701 em Pisa, 506 em Lvorno, 503 em Areso, 332 em Siena, 184 em a área de crochê e assim por diante.

A taxa de mortalidade original da Toscana (número de mortes / população viva) para Govit-19 foi de 186,8 x 100.000 residentes contra a média italiana de 214,9 x 100.000 (parte 12). Entre as províncias, as maiores taxas de mortalidade são encontradas em Masa Carrara (276,5 x100.000), Prato (232,8 x100.000) e Florença (224,3 x100.000), que é a mais baixa em Crochet (84,2 x100.000).

O presidente Gianni também divulgou dados atualizados sobre vacinas na Toscana: quase dois milhões e 800 mil administrações, exatamente 2.797.446.