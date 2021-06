Por um lado, Cacau–Cola, Por outro lado Cristiano Ronaldo: Ace português retira garrafas de bebida de ás durante conferência no Euro 2021, com efeitos milionários. EU ‘Ikea Ele queria se juntar a essa luta, do seu jeito,

Europeus 2021, Ronaldo x Coca-Cola: o que aconteceu com o título na bolsa de valores

Ações da empresa de bebidas perdidas horas depois que Cristiano Ronaldo moveu duas garrafas de Coca-Cola, antes de uma entrevista coletiva, sugeriu retirá-las da moldura e consumir mais água.1,6% O valor das ações na bolsa de valores. Pelo valor estimado em $ 4 bilhões.

Numa entrevista recente ao Português Ace, com enfoque no treino e nutrição, o seu filho Cristiano Jr. falou sobre: ​​“Ele tem energia, Mas ele come batatas fritas e bebe coca. Uma coisa que não gosto é que ele sabe que fico nervosa quando o vejo. “

Mas, segundo alguns, o campeão da Juventus vai pregar bem, mas arranhar mal. Ronaldo, no passado, serviu de testemunho ao Kfc, conhecida rede americana de frango assado. Mas o mesmo Coca-Cola, ele deu a cara nos comerciais. Como se quisesse dizer que algo é ‘contra’ apenas quando o jogador mais bem pago de todos os europeus não ganha diretamente com isso.

Ronaldo “se opõe” à Coca-Cola: Ikea faz garrafa de água para Cristiano

Nesta batalha entre duas marcas de posição global absoluta, Cacau–Cola e Cristiano Ronaldo, Ikea entrou. Ele fez do seu jeito. A empresa, no Instagram, apresentou sua ‘nova’ garrafa d’água, chamando-a de ‘Cristiano’.

Esta é uma garrafa que é vendida por uma quantia modesta 99 1,99. É uma garrafa de vidro clássica que a Ikea vende há muitos anos, que significa ‘Górgona’, mas voou para brincar ao mudar seu nome Marketing em tempo real. Sempre agregou valor a quem gerencia as páginas sociais de uma empresa sueca.

Além disso, a IKEA decidiu se concentrar no título que vem com a foto que descreve a garrafa ‘Cristiano’. Na verdade, está escrito que “só pode haver água nela”. Uma resposta contraditória à polêmica com os patrocinadores do torneio Continental também foi levada a cabo pelos jogadores Manuel Loquadelli e Paul Pogba, que ‘exploraram’ o vírus de Ronaldo.