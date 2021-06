Vacinas para crianças, começando no Piemonte em julho. Sirio: Tem convênio com os pediatras, estamos prontos

Piemonte começará a vacinar crianças a partir de julho. O anúncio foi feito pelo governador Alberto Sirio hoje depois que o conselho aprovou uma resolução que incluía um acordo entre governo, região e pediatras. “Esta manhã – explicou Sirio ao lado do corte da fita dos novos leitos de terapia intensiva de Mariciano – aprovamos a resolução que regulamenta a relação entre nós e os pediatras de livre escolha. A última reunião está marcada para a próxima semana. Com os pediatras para ajustar os recursos de logística “.

“A partir de julho – sublinhou Sírio – as crianças podem começar a ser vacinadas. Tomamos providências hoje e depois teremos um passo substancial a ser dado na próxima semana. Na verdade, há um problema técnico a ser solucionado pelo integrante do portal , porque os pais têm que seguir o código tributário da criança e ter a aprovação de ambos. Além dos aspectos de saúde, há alguns problemas logísticos a administrar, mas estamos no prazo ”.

Alberto Sirio

As vacinas não são a única frente aberta para as crianças em questão. A razão para a redução nas entregas de verão está garantida no futuro. São dois temas que Sirio gostaria de abordar amanhã com o General Picciolo em Roma. Em preparação para a visita do General ao Piemonte no início de maio, o terceiro encontro mensal marcou o ritmo de mudança na campanha de vacinação regional agora para a abertura do Centro de Vacinas Lingoto. 3, 3 milhões de níveis, um milhão de piemonteses completando o ciclo da vacina.

A estrutura do comissário é que a máquina, que será entregue nas semanas seguintes ao anúncio do corte da tesoura nos tamanhos Pfizer, agora causará uma recessão. “No momento garantimos 37-38 mil vacinas por dia – explica o presidente Sírio – essa é a velocidade com que devemos atingir a meta de 5,5 milhões de doses pagas até o final de agosto. E eles nos dão, porque podemos chegar a 70 -80 mil por dia. Vamos fazer mais. Amanhã vou pedir mais vacinas ao Ficliolo porque temos mais para podermos ser vacinados. “

O número de 715 mil tamanhos da Pfizer disponíveis na região em julho chegou na verdade em junho, conforme prometido a partir de um milhão por mês. Parte do um milhão e 100 mil doses que chegam até o fim do mês vai de fato ser utilizada nos próximos dias, então os valores disponíveis em junho podem ser apurados, mas de acordo com o prospecto previsto para a crise, a unidade vai receberá 139 de cada vez a partir do dia 8 de julho, ante a dose média de 250 mil recebida a cada semana neste mês. Serão administradas mil doses.

Em suma, apesar da recessão, o presidente Sírio pediu às autoridades locais de saúde que mantivessem em média 37-38 mil vacinas por dia, mas não garantissem consultas já marcadas e reduzissem muito a máquina de vacinação. Por isso o governador quer saber do general Picliolo os motivos do corte e as garantias de que outros não.